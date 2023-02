Nytt schweiziskt störtloppsguld – Marco Odermatt knäckte norska förhandsfavoriten och tog karriärens första VM-medalj

1. Marco Odermatt AUT 1.47,05

2. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0,48

3. Cameron Alexander CAN +0,89

4. Marco Schwarz AUT +0,93

5. James Crawford CAN +1,01

6. Maxence Mutafon FRA +1,08

25. Elian Lehto FIN +1,92

36. Jaakko Tapanainen FIN +4,36