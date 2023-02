Eeli Tolvanen osar av självförtroende i Seattle Kraken – tangerade redan nu sitt eget målrekord i NHL

Man ska inte ge Eeli Tolvanen något gratis, det fick Philadelphia Flyers erfara. Finländaren fick ett friläge i första perioden och då rasslade det också till i nätmaskorna.

Den här säsongen kommer med all sannolikhet att bli Eeli Tolvanens bästa hittills under NHL-karriären. Och tittar man på antalet fullträffar kommer han troligen väldigt snart att sätta ett nytt personligt målrekord.

Både 2020–21 och 2021–22 stod han för elva strutar och den noteringen har han nu också tangerat den här säsongen.

Flytten till Seattle Kraken har gett Tolvanen ett rejält lyft och säsongens elfte mål kom i kvällens match mot Philadelphia Flyers. Finländaren stänkte in pucken då tre minuter återstod av den första perioden.

Philadelphias James van Riemsdyk slarvade då han skulle vända uppåt i banan och hade inte koll på Oliver Bjorkstrand. Bjorkstrand stal pucken och hittade i sin tur Tolvanen som hade öppen gata.

Finländaren fick hur mycket tid som helst på sig att ställa in sikte och pucken gick in via stolpen bakom Flyersmålvakten Felix Sandström.

Tolvanens mål betydde 2–1 för Seattle som till slut vann med 4–3. Jaden Schwartz gjorde Seattles tredje och fjärde mål i matchen.

Oväntad målskytt i Montreal

Det är aldrig för sent att uppnå sina drömmar. Det är Alex Belzile ett färskt exempel på.

31-åringen har harvat runt i farmarligorna under större delen av sin ishockeykarriär, men de senaste säsongerna har han fått några chanser i Montreal Canadiens.

Inför Montreals möte med Edmonton hade Belzile spelat 19 grundseriematcher fördelat på fyra säsonger. Kvällens match var hans 20:e och då kom karriärens första NHL-mål.

Åtta minuter in i första perioden gav Belzile Montreal ledningen. Centern i fjärde kedjan tryckte in pucken på passning av Michael Pezzetta och Jesse Ylönen.

Glädjen hos Belzile gick inte att ta miste på och han lär inte glömma den här matchen i första taget. Och pucken som hittade nätmaskorna får han ta hand om – lagkamraten Jonathan Kovacevic var snabbt framme och såg till att den hamnade i Montreals bås.

Montreal gick sedan fram till 3–0 innan laget bjöd in Edmonton i matchen. Leon Draisaitl och Evander Kane reducerade i andra perioden, men sedan tog Montreal kommandot igen.

Rafael Harvey-Pinard gjorde viktiga 4–2 i slutet av andra perioden i början av den sista fick Joel Armia en passingspoäng då Jordan Harris satte in 5–2. Montreal vann till slut med 6–2.

Resultat: Montreal–Edmonton 6–2

MTL: Joel Armia 0+1, +/-0, 15.19

MTL: Jesse Ylönen 0+1, +1, 9.58

EDM: Jesse Puljujärvi 0+0, +/-0, 12.57 Philadelphia–Seattle 3–4

PHI: Rasmus Ristolainen 0+2, +2, 19.04

SEA: Eeli Tolvanen 1+0, +1, 15.50 Washington–San Jose 1–4

SJS: Kaapo Kähkönen 12/13 räddningar (utbytt 37.04)



Bildkälla: Viaplay