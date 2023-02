Andreas af Enehielm i bandet Svamptrip: ”Det finns mycket gemensamt mellan julafton och flugsvampar!”

Svamptrip är en psykedelisk rocktrio som vägrar kompromissa.

Andreas af Enehielm sjunger och spelar leadgitarr i trion Svamptrip. Enehielm är också känd som skådespelare och medlem i hiphop-kollektivet Drifter´s Collective samt soloprojektet A77E.

Lyssna på Andreas och Svamptrip i Grönroos garage:

Andreas af Enehielm i psykedeliska trion Svamptrip: "Det finns stora likheter mellan julen och flugsvampar!" 56:56

Andreas af Enehielm har avancerade tankar om kopplingen mellan droger, julafton och flugsvampar.

— Det finns mycket gemensamt mellan julen och svampar. Om man tittar på gamla ritade julbilder från 1600-, 1700- och 1800-talet så förekommer det ofta flugsvampar i dem. Det finns teorier om att svampar har vuxit under julgranen och att de har hängts i julgranen för att torka, vilket har fört med sig det här med att pynta julgranen, säger Andreas af Enehielm, som frontar psykedeliska rocktrion Svamptrip.

Tanken med Svamptrip är inte att vara en förespråkare för att människor ska använda droger, utan vi talar om liknelser och metoder och på vilket sätt ett musikaliskt uttryck kan väcka samma känslor som en psykedelisk tripp ― Andreas af Enehielm

— Det finns också teorier om renarna som julgubben flyger med. Man vet att renarna älskar svampar.

I det här skedet har jag redan slutat lyssna på Andreas för jag ser bara framför mig hur de kära familjejularna förvandlas till ett virvlande soundtrack till Orange-förstärkare och Jamaica-mössor i technicolor.

Men visst. Vi hade faktiskt små flugsvampar som julgranspynt i granen när jag var barn, inser jag nu.

Svamptrip vill hålla ryggen fri att göra just den sorts musik de själva älskar.

— Tanken med Svamptrip är inte att vara en förespråkare för att människor ska använda droger utan vi talar om liknelser och metoder och på vilket sätt ett musikaliskt uttryck kan väcka samma känslor som en psykedelisk tripp, förklarar Andreas.

Bildtext Andreas af Enehielm vill inte kompromissa med Svamptrips musik. Bild: Lasse Grönroos musik,psykedelisk rock,skådespelare,Andreas af Enehielm

Bandet föddes ur moderbandet Drifter´s Collectives repetitioner när Andreas och hans bror Theo (bas) och barndomskompisen Alex (trummor) jammade i väntan på att de andra skulle dyka upp.

Brödernas mamma är den kända kultur-, teater- och performansprofilen Cris af Enehielm som medverkade i bland annat avantgarde-performansgrupperna Homo$ och Jack Helen Brut på 80-talet.

Hiphop-kollektivet Drifter´s Collective ligger ganska långt ifrån Svamptrips kraftigt knarkiga och psykedeliska stoner-fuzzrock som består av bas-trumma och gitarr samt sång och samples.

— Vi är helt kompromisslösa så jag vet inte om vi skulle kunna arbeta med ett skivbolag, säger Andreas af Enehielm.

— Idén är att vi gör just den musik som vi själva vill lyssna på. Det finns inga andra målsättningar med det här. Det har ingen betydelse om det får synlighet eller om vi kommer någonstans vidare. Det är själva kreativa processen som är det viktiga för oss. Att vi får göra just så som vi själva känner att just idag känns rätt. Det betyder att det låter helt annorlunda nästa vecka, förklarar han.

— Det är viktigt att ha ett projekt där man känner att man får vara autentisk och fri.

