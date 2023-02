Det här vet vi nu om de främmande objekten som skjutits ned i USA och Kanada: ”De är ufo-fenomen”, säger svensk expert

Inom loppet av en dryg vecka har fyra okända föremål skjutits ned ovanför Nordamerika. – Allt tyder på att det är en stat som ligger bakom föremålen, säger Clas Svahn, journalist och ufo-expert.

Under söndagskvällen sköt USA ner ett objekt ovanför Lake Huron som ligger mellan den amerikanska delstaten Michigan och den kanadensiska provinsen Ontario.

Det här var det fjärde okända objektet som svävat i amerikanskt och kanadensiskt luftrum på lite mer än en vecka. På fredagen sköts ett främmande föremål ned ovanför Alaska och i lördags sköts ytterligare ett objekt ned över Yukon i Kanada.

– Den första ballongen, som sköts ned den 4 februari, vet man att kom från Kina. Men det är oklart varifrån de andra kommer och vi vet inte heller så mycket om hur de ser ut. Det är lite spännande att se vad man kommer fram till. De är ufo-fenomen just nu, alltså oidentifierade flygande objekt, säger journalisten Clas Svahn som är internationell samordnare för Riksorganisationen UFO-Sverige och ordförande i Archives for the unexplained.

Bildtext Totalt fyra okända objekt har påträffats och skjutits ned ovanför Nordamerika. Bild: Belén Weckström / Yle / Mapcreator.io USA,Kanada

Svahn fortsätter:

– Det är väldigt ovanligt att man i fredstid skjuter ned okända föremål över ett land som inte är i krig. Tydligen har USA bestämt sig för att inte ta några risker, utan försöker så fort som möjligt få bort de här föremålen från amerikanskt och kanadensiskt luftrum.

– Man har varit väldigt sparsam när det gäller att beskriva föremålens utseende. Man har sagt att objekt nummer två och tre, som sköts ned på fredag och lördag, var lika stora som personbilar. Objekt nummer fyra, som sköts ned under söndagskvällen, har man sagt att var åttakantigt och att det hängde kablar eller antenner under det.

Enligt Svahn har myndigheterna ännu inte hunnit studera föremålen, förutom den första kinesiska ballongen.

– Föremålen ligger fortfarande kvar. Man har inte kommit fram till objekt nummer två och tre, så de ligger fortfarande kvar på isen någonstans. Den sista som sköts ned i söndags ligger på 15–20 meters djup i Lake Huron. Det kommer ta ett tag innan de förs till FBI.

Bildtext Journalisten och författare Clas Svahn har undersökt rapporter om okända fenomen på himlen sedan 1974. Svahn internationell samordnare för Riksorganisationen UFO-Sverige och ordförande i Archives for the unexplained. Bild: Pressfoto Clas Svahn



Ser ut som en provokation

Enligt Svahn tyder mycket på att det är en stat som ligger bakom de flygande föremålen. Han tror inte de dykt upp av en slump på så kort tid, utan att det snarare rör sig om en provokation.

– De tre senaste objekten kom norrifrån och följde vindarna från Arktis ner mot Nordamerika. Det första föremålet som sköts ned öster om USA kom västerifrån och kunde styras, enligt amerikanska myndigheter. De andra verkar inte gå att styra utan ser ut att följa med vinden. De verkar inte undvika att bli nedskjutna, och verkar inte ha några möjligheter att fly eller komma undan.

– Det är mycket som tyder på att det är någon typ av spionballonger som det kanske kommer ännu fler av.

Hur vanliga är sådana här spionballonger?

– Det är ovanligt. Det finns rapporter om att något har siktats ovanför Hawaii år 2022, och när man talar om andra länder har det rapporterats att man sett något ovanför Sydamerika tidigare. Men det är ovanligt. Och det kan bero på att ballongerna är svåra att upptäcka.

– Föremål som är små och rör sig långsamt är sådant som radarastationer brukar sålla bort. Det är nämligen inte sådant man spanar efter, utan man spanar efter snabba föremål som missiler och liknande, som hotar länders säkerhet. Vi har ingen klar bild av hur vanligt detta är, men alla experter säger att det är ovanligt, så vi får köpa det.

Varför har myndigheterna varit så sparsamma med information om objekten?

– Jag tror att man vill vara riktigt säker på varifrån de kommer, vilket land som ligger bakom dem, innan man säger för mycket. Kina reagerade väldigt starkt på nedskjutningen av den första ballongen och om skulle det visa sig att det är flera ballonger från Kina så vill man vara riktigt, riktigt säker på det innan man går ut och säger något om det.

Svahn tror inte att söndagens främmande föremål är det sista som det kommer rapporteras om.

– Jag tror inte det slutar med det här. Det kommer säkert in fler rapporter. Det kommer säkert rapporteras om saker som inte är något alls. Eller sådant som inte går att identifiera eller har radarproblem. Det slutar inte bara med de här fyra, det kommer säkert fler. Jag skulle kunna tänka mig att man skickar ut en matta av sådana här föremål som är svåra är upptäcka.