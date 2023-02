Korsholm och Pedersöre fyller 675 år – men egentligen kunde hela Österbotten fira

År 1348, på Odensdagen näst efter Sankt Sigfridsdag (läs: 13 februari) nämns Pedersöre och Korsholm (Mustasaari) för första gången i ett officiellt dokument.

Eftersom de socknarna då sträckte sig långt österut samt norrut mot Kemi ingår egentligen också Malax och Karleby i jubileet, berättar professor emeritus Nils-Erik Villstrand.

Endast Närpes är äldre då vi talar om dagens Österbotten. Närpes nämns tillsammans med Pedersöre och Korsholm i det aktuella dokumentet men också i ett annat 17 år tidigare, redan 1331.

Magnus Eriksson var kung men dokumentet från 1348 undertecknades å hans vägnar av biskop Hemming i Åbo och fogden i österlandet, Gereke Skytte.

- Det man bestämmer är att österbottningarna ska ha rätt handla med varandra då det gäller livsmedel, spannmål, fisk och smör och så vidare, säger Villstrand.

Den formuleringen tolkades senare rätt så fritt av österbottningarna och de började segla och handla med Stockholm. Orsaken till det var att Österbotten ända in på 1800-talet var beroende av spannmål utifrån.

- Jag tror att det stora omvärldsberoendet på något sätt också speglas i att vi har en så stark exportindustri i dag i Österbotten.

Befolkningstillväxt och organiserat samhälle

Men livet på 1300-talet var enlig Villstrand rätt så osäkert. En av de största frågorna bland bönderna var om man har mat för vintern eller inte och då säljer man gärna fisk och sältran till Stockholm.

Vad har då socknarna Närpes, Korsholm och Pedersöre gemensamt med dagens kommuner? Kanske inte så mycket men enligt Villstrand finns det kopplingar till hur dagens samhälle vuxit fram.

- Redan då var Österbotten en del av svenska riket och katolska kyrkan. På det finns en kontinuitet och vi ser ett medeltida samhälle som är organiserat och har både en andlig och en världslig överhet.

Kännetecknande för 1300-talet i Österbotten är att regionen verkar ha klarat sig undan pest och ödelagda hemma.

- Här växer befolkningen snabbt under hela medeltiden, säger Villstrand.

Korsholm och Pedersöre firar hela året

I Korsholm ser kommundirektör Rurik Ahlberg gärna att vi kunde reflektera över kopplingen nutid och dåtid

- Det är viktigt att tänka på nuet vi lever i men också att det är väldigt många andra som rört sig i Korsholm och byggt upp samhället med sitt livsverk.

Enligt Ahlberg verkar det som att många känner sin egen historia dåligt, till exempel att Korsholm egentligen vara bara öar och skärgård.

- I våra trakter betyder åren och seklen att hela miljön har ändrat. man kunde ta båten från Kvevlax till gamla Vasa. Det är spännande att tänka att de valde att bilda samhället på öar.

Under året kommer både Korsholm och Pedersöre att fira via olika evenemang. Pedersöre utser en jubileumsbakelse och ger möjlighet för föreningar att söka jubileumspengar. Korsholm planerar att stöda barn, ungas och äldres välbefinnande via en jubileumsfond.

I Pedersöre säger kommundirektör Stefan Svenfors att jubileet kommer att synas i både daghem och skolor och föreningsverksamhet.

- Det är roligt att få fira så här lång historia, det finns inte så hemskt många kommuner som kan ståta med samma ålder, säger Svenfors.