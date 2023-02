The Rasmus och BESS kompletterar UMK-finalen – en explosiv show utlovas

Stjärnorna i finalen i Yles Tävling för ny musik 25.2 består förutom av UMK-artisterna också av förra årets eurovisionsrepresentant The Rasmus samt en av Finlands mest framgångsrika artister, BESS. I finalen uppträder också programledare Samu Haber.

UMK23-finalen får värdiga artister i mellanakten när The Rasmus, BESS och Samu Haber tar över scenen i den direktsända finalen. Före finalsändningen uppträder också en av UMK-artisterna förra året, Younghearted, på UMK-evenemanget i Logomo i Åbo.

För The Rasmus har tiden efter Eurovisionen varit hektisk. Bandet uppträdde på flera sommarfestivaler i Finland i fjol och på hösten 2022 utgavs boken The Rasmus samt bandets tionde album Rise. Efter festkonserten i Helsingfors ishall i september inledde bandet sin europaturné och spelade inför en jättepublik i Mexiko. För närvarande skriver bandet nya låtar och senare i år kommer nya datum för spelningar att publiceras.

"Det är fantastiskt att få återvända till UMK-scenen! När vi för ett år sedan deltog i tävlingen var spänningen på topp. Nu får vi komma tillbaka till Logomo med en fantastisk show och vår nya singel Live and Never Die”, säger The Rasmus. "UMK och Eurovisionen var fina upplevelser. Under Eurovisionen i Turin blev vi också vänner med de andra artisterna och vi fick en fin idé om att göra en gemensam version av låten In The Shadows med Ukrainas Kalush Orchestra. Eurovisionslåten Jezebel har också blivit publikens favoritlåt utöver våra tidigare hitlåtar.”

BESS uppträder för första gången med sin nya singel i UMK

Artisten och popstjärnan BESS, som kommer från Helsingfors, debuterade redan 2017 men blev ett bekant namn för hela folket senast med sin UMK-låt i januari förra året. Artisten som kombinerar elektronisk musik och house i sin popmusik är särskilt känd för sin raspiga sound, dansinspirerande hitlåtar samt sina populära liveuppträdanden. På Emma-galan i februari vann BESS sammanlagt fyra Emma-pris: Årets artist, Årets pop, Årets mest streamade låt (Ram pam pam) och Årets låt (Ram pam pam).

I UMK23-finalen uppträder BESS med sin nya singel Lähtee käsistä, som getts ut 10.2 och som är den sista singelutgåvan före det nya albumet som ges ut i vår.

"Det är en stor glädje och ära att få uppträda på UMK-scenen igen och bygga upp en show med detta toppteam", säger BESS. "Det är samtidigt inspirerande, spännande och på ett annat sätt utmanande än under tävlingen. Helt otroligt! Ta alltså fram brandfiltarna och spänn fast säkerhetsbältena! Åtminstone har jag varnat er... Den här UMK-finalen blir en megashow som inte skådats tidigare."

UMK23-programledaren Samu Haber kommer också att uppträda i finalen och väntar med iver på denna del av showen.

"Att vara programledare för UMK är redan en fantastisk ära i sig, men jag kan nog medge att den kanske största orsaken till att jag tog emot uppdraget är att jag får en chans att dra igång ordentligt också på scenen", säger Samu Haber. "Det finns inte många motsvarande tillfällen för en artist att få ett dylikt maskineri med sig på scenen och få riva loss på allvar utan hämningar."

UMK23-finalen och -evenemanget den 25 februari

Vinnaren i Tävlingen för ny musik, som därmed representerar Finland i Eurovisionen, väljs på det slutsålda UMK23-evenemanget i Logomo i Åbo den 25 februari 2023. Yle sänder finalen direkt på Yle TV1, Yle Arenan, Radio Suomi, YleX och Yle X3M.

I UMK23-finalen tävlar följande artister om vinsten och platsen som Finlands eurovisionsrepresentant: Keira, Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA och Portion Boys.

Du kan rösta på din favorit avgiftsfritt under direktsändningen genom att logga in på Yle-appen eller avgiftsbelagt med sms eller genom att ringa röstningsnumret. En internationell jury poängsätter även låtarna.

Vinnarlåten väljs genom att man räknar ihop publikrösterna och poängen från den internationella juryn: tittarnas röster står för 75 procent och den internationella juryns för 25 procent av poängen.