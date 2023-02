Här är fem brutala och vackra filmer du ska se på Arenan i vår

Timothée Chalamet i grym roll, en kärlekshistoria du inte sett förut, strippare som drogar finansgubbar och kultfilm från Hong Kong. Låt dig beröras och underhållas av vårens filmer på Arenan.

Det handlar om mobbning, missbruk och att hitta livsgnistan trots krassa omständigheter. Här är fem känsloladdade filmer du kan se på Arenan i vår. Ta fram näsdukarna.

Chalamet och Carrell mitt i mardrömmen – när den du älskar börjar missbruka

Bildtext Nic är nykter i långa perioder, men kan inte hålla sig ifrån drogerna. ”Beautiful boy” är inte lätt att titta på. Bild: Francois Duhamel Yle Arenan,narkotika,Timothée Chalamet,Beautiful Boy

Nic (Timothée Chalamet) har hela livet framför sig då det visar sig att han lever ett dubbelliv där tunga droger i flera år spelat en stor roll. Pappan (Steve Carrell) försöker desperat rädda sin son som glider allt längre utom räckhåll. Det blir en katt och råtta-lek pappan är dömd att förlora.

Hollywoods guldpojke Timothée Chalamet gör en otrolig roll i ”Beautiful boy” som kom ut bara ett år efter genombrottet i ”Call me by your name”. Förvänta dig ingen enkel fredagsunderhållning: filmen ställer dig inför den råa fasa det innebär att förlora sitt barn till droger.

Samtidigt finns här ett starkt stråk av hopp. Kanske det ändå löser sig till slut?

”Beautiful boy” finns att se här fram till 16 mars 2023.

Stripparnas nya affärsplan – Jennifer Lopez, snopna finansgubbar och true crime

Bildtext Jennifer Lopez spelar huvudrollen i ”Hustlers”. Filmen baserar sig på ett reportage från New York Magazine. Bild: Courtesy of STXfilms Hustlers,Jennifer Lopez,striptease

Ett gäng strippare letar efter nya affärsmöjligheter i sviterna av finanskrisen. Då börjar de droga rika affärsmän och tömma deras bankkonton. Det går bra tills det börjar gå dåligt, och resten får du se när du kollar på filmen ”Hustlers”.

Jennifer Lopez lyser i huvudrollen och filmen faller mellan definitionerna när det kommer till genre. Det är både rått drama och härlig feelgood, men också med en släng av true crime: filmen baserar sig på ett reportage från New York Magazine.

Det här spännande rånardramat låter dig inte ha tråkigt.

”Hustlers” finns att se här fram till 29 mars 2023.

Kinesisk kultfilm om brutal mobbning och rasande förälskelse

Bildtext Den visuellt lysande ”Better days” är kultförklarad i hemlandet. Bild: Future film AB / Yle Yle Arenan,Kina,filmer,Beskyddaren

”Better days” var en braksuccé i sitt hemland Kina, ett riktigt fenomen inom popkulturen, och utsågs snart till landets Oscarsbidrag. I fokus står Chen Nian (Zhou Dongyu) vars kompis begår självmord på grund av skolmobbning. Snart inser hon att hon är näst i tur.

Hon får sällskap av tuffa Bei (Jackson Yee) som vuxit upp på gatan. Duon börjar skydda varandra, något de vuxna inte längre förmår göra.

Skolmobbningens brutala verklighet varvas med en gnistrande kärlekshistoria. Huvudpersonerna kommer att följa med dig länge efter att filmen tagit slut.

”Better days – Beskyddaren” finns att se här.

En annorlunda kärlekshistoria att skratta och gråta till – och en händelse inom den inhemska filmen

Bildtext Jaakko är fången i vardagens rutiner innan han sliter sig loss. ”Den blinda mannen som inte ville se Titanic” är en berörande historia. Bild: Niina Virtanen Petri Poikolainen,sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia

Jaakko (Petri Poikolainen) drömmer varje natt att han springer. I verkligheten är han på grund av sin MS-sjukdom både blind och förlamad från midjan neråt. Jaakko bestämmer sig för att bryta sig loss från vardagens rutiner och åka till Tammerfors för att träffa en kvinna han mött på nätet.

Målet ligger bara två taxiresor och en tågresa bort, men på vägen är Jaakko helt beroende av att få hjälp av främmande människor.

En kärlekshistoria olik något du sett förut, men också en berörande berättelse om livsgnistan. När filmen kom ut kallade kritiker den för en händelse inom den inhemska filmen, och vi på Arenan håller med. Speciellt bra att skratta och gråta till.

”Den blinda mannen som inte ville se Titanic” finns på Arenan.

När skolgården är ett helt universum – melodrama genom barnets blick

Bildtext ”Playground” visar hur elaka barn kan vara mot varandra. Bild: Yle Yle Arenan,filmer,Filmfestivalen i Cannes,dramafilmer,Playground

Det finns filmer som för fram sitt budskap genom att skrika ut det eller spränga saker. ”Playground” är inte en sådan film, snarast motsatsen. I det här finstämda melodramat talar de stillsamma stämningarna, de antydande blickarna och de sparsamt utportionerade orden.

Den känsliga sjuåringen Nora börjar i en ny skola. Ljuden är hårda och skrällande, ljusen starka, eleverna talar på varandra. Snart inser Nora att hennes storebror Abel blir grovt mobbad.

Filmen är så realistisk att den känns som en dokumentär. Den utspelar sig enbart på lekplatsen och verkligheten ses konsekvent genom barnets blick. Skolgården blir ett helt universum.

Filmen har bland annat nominerats i Cannes, och ger en smärtsam inblick i hur elaka barn kan vara mot varandra.

”Playground” finns att se här.