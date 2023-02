Två kvinnor hittades döda på en parkeringsplats vid ett skidcenter

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) säger att utskottet nu har all kapacitet att färdigställa lagförslaget om funktionshinderservice under torsdag. Det betyder att lagförslaget skulle kunna gå vidare till behandling i riksdagens plenum kommande vecka.

Ännu i tisdags gav grundlagsutskottet en del anmärkningar kring lagförslaget, vilket gör att social- och hälsovårdsutskottet nu kommer att göra ytterligare en del förtydliganden, men Lohi tror ändå att man kommer att kunna ro i land lagen innan valpausen.

Källa: STT

