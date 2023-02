Snabba ryck för Sports lagkapten – efter taxiresa till Åbo tog Sebastian Stålberg plats i andrakedjan för TPS

TPS förstärkte truppen inför slutspelet med Sebastian Stålberg. Han lämnade Vasa Sport och fanns redan i kväll med i Åbolaget som förlorade mot Kärpät.

Vid lunchtid på onsdagen blev det offentligt att TPS lånar in Vasa Sports lagkapten Sebastian Stålberg för resen av säsongen. Och det blev snabba ryck för svensken – några timmar senare gjorde han debut för TPS hemma mot Kärpät.

Enligt Matias Strozyk som kommenterade matchen i Yle Puhe hade Stålberg anlänt med taxi direkt från Vasa till matchen.

Stålberg gick in som ytter i andrakedjan för TPS som vid en seger skulle ha gått upp ovanför det första slutspelsstrecket.

Men det blev inga poäng för TPS. Gästande Kärpät vann med 1–0. Julius Junttila gjorde segermålet i slutet av den andra perioden.

– Det var en jämn match som siffrorna visar. Vi fick ett mål och försvarade helt okej under hela matchen. Vi gjorde målet i andra perioden men vi spelade bäst och skapade fler chanser i sista perioden, säger Junttila till C More.

Katastrofperiod för Sport

För det Sport som Stålberg lämnade tidigare under dagen gick det åt skogen i hemmamatchen mot JYP. Jyväskylälaget som jagar en slutspelsplats tog ledningen redan efter 44 sekunder och hade 3–0 efter 20 minuter.

Ett reservbetonat Sport lyckades ändå hålla tätt under matchens sista 40 minuter, men samtidigt fick spelarna inte hål på Veini Veiviläinen i JYP:s mål. JYP vann därmed med 3–0 inför 2070 åskådare.

– Det är alltid viktigt att få matchen i rätt riktning i början, man behöver inte ta ledningen men så att man känner att man är med. Nu kunde JYP rycka och då blev det en uppförsbacke.

– Vi hade en del nya ansikten det kanske påverkade lite men det hör till sporten och det gäller att ta det på rätt sätt, säger Erik Riska till Yle.

HIFK som fick sin långa poängsvit bruten i fredags förlorade nu för andra matchen i rad. Ilves vann med 3–2 i en match där laget avgjorde i början av andra perioden genom Eetu Päkkiläs mål.

Kristian Vesalainen gjorde båda målen för HIFK i numerärt överläge. Han kvitterade till 1–1 i första perioden och reducerade till 2–3 i andra akten.