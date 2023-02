Norge utökar elstöd för hushåll, betalar mer och under längre tid

Den norska regeringen meddelade på onsdag att staten kommer att betala en större del av hushållens elräkningar än tidigare lovat.

Staten kommer att betala 90 procent av elpris som överstiger 70 öre vilket motsvarar ungefär 6,4 cent. Stödet betalas för en månatlig elförbrukning på upp till 5000 kWh och beräknas timvis enligt spotpriset på el.

Stödprogrammet gäller tills utgången av år 2024.

Det tidigare programmet som skulle ha varit i kraft till slutet av 2023 beräknade stödet enligt ett månatligt medeltal. Det skulle ha ersatt 90 procent av pris över 70 öre under vintermånaderna och 80 procent under sommarmånaderna.

Under sista kvartalet 2022 var snittpriset på el i Norge 162,2 öre per kWh, överföring och avgifter medräknat. Priset har under ett år stigit med 42 procent.

Källa: Reuters, Statistisk sentralbyrå