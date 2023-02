USA:s försvarsminister Austin: Ukrainska trupper utbildas redan på olika håll i Europa med de stridsvagnar de får

Arbetet med att få stridsvagnarna och annan militär utrustning till slagfältet i Ukraina pågår hela tiden. Det säger USAs försvarsminister Lloyd Austin på besök i Tallinn idag.

Trots att Rysslands så kallade offensiv i Ukraina inte går så bra är behovet av att få de utlovade stridsvagnarna och annan militär utrustning till Ukraina så fort som möjligt.

Det är huvudbudskapet när USA:s försvarsminister Lloyd Austin besöker Estland idag.

– Det är ett arbete som pågår och något som vi alla jobbar på väldigt flitigt, sa Austin på presskonferensen efter sina möten med Estlands premiärminister Kaja Kallas och försvarsminister Hanno Pevkur.

Enligt Austin pågår utbildning av ukrainska trupper med donerade stridsvagnar och andra vapen redan i både Sverige och Tyskland.

USA utbildar också ukrainare att använda de nya vapnen på ett samordnat och effektivare sätt. Den utbildningen sker i Tyskland.

– Ukraina står för stridandet, vi erbjuder dem allt stöd som vi överhuvudtaget kan så att de ska vara framgångsrika i sin kommande offensiv.

Ukraina väntas inleda en våroffensiv när de har fått tillräckligt många vapen och vädret har blivit varmare.

Estlands försvarsminister Pevkur betonade att det förstås tar tid innan alla vapen och allt stöd är på plats.

– Men det är aldrig för sent. Så länge hoppet lever, så länge det finns någon som ännu strider (”a last man standing”) så är det inte för sent.

Vårt engagemang för Natos artikel 5 är järnhårt

Austin upprepade USA:s fullständiga engagemang för Estlands försvar.

– Vårt engagemang för Natos artikel 5 är järnhårt. Vi tar det på allvar och vi uppfyller våra löften.

Artikel 5 säger att varje medlemsstat ska betrakta en väpnad attack mot någon av medlemsstaterna som ett väpnat angrepp mot dem alla och att de är skyldiga att agera till stöd för det angripna landet.

Austin tar upp ett löfte han gav Estlands förra försvarsminister Kalle Laanet före det fullskaliga kriget i Ukraina började.

– Jag sa att om Ryssland invaderar Ukraina kommer vi att skicka trupper till Estland nästa dag, och det gjorde vi.

Estlands premiärminister Kaja Kallas deltog inte på presskonferensen, men kom med ett uttalande efter sitt möte med Austin.

– USA:s bidrag till Estlands och Europas säkerhet är orubbligt. Närvaron av amerikanska styrkor i Estland och i vår region bekräftar att vår transatlantiska allians är viktig, sa Kallas. Det innebär att Nato fungerar ännu mer avskräckande på den östra flanken.