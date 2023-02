Då Carljohan Eriksson blev bänkad på nytt i Skottland väcktes tanken på ett lån: ”Väldigt osäkert med speltid här också, men värt det om jag mår bättre”

Carljohan Eriksson har inga garantier för att det blir speltid i danska ligaettan FC Nordsjælland i vår. Efter ett tungt år i Skottland tar han ändå emot en ny vardag med öppen famn.

I somras konstaterade Carljohan Eriksson att karriärens viktigaste säsong väntade i Skottland. Ett drygt halvår senare är jakten på en tillfällig lägenhetslösning nära Köpenhamn högaktuell.

– Efter hösten behövde jag en nystart. Jag ville byta omgivning och njuta mer av fotbollen igen, säger Eriksson.

Landslagsmålvakten lyckades inte etablera sig som etta i Dundee United. I höstas blev det totalt elva starter i det skotska bottenlaget, men i slutändan var det australiern Mark Birighitti som var förstavalet.

– Klubben ville ha två förstamålvakter, men jag insåg till slut att tränarna föredrog honom och det får man bara svälja. I slutändan satt jag med alternativet att sitta på bänken i Dundee och se vad som händer eller ta mig till en annan klubb.

I slutet av januarifönstret stod det klart att Eriksson är utlånad till den danska serieledaren FC Nordsjælland resten av säsongen.

– Det är väldigt osäkert om jag får speltid här också, men om jag kan njuta mer av fotbollen på nytt kan det vara värt det. Jag vill få tankarna på bättre spår och kände att ett miljöombyte blir bra för att må bättre.

Det har gått ett drygt år sedan Carljohan Eriksson gick till Dundee United efter flera fina säsonger i Mjällby. Hans senaste år har däremot varit tufft fotbollsmässigt.

Förra våren satt en sliten Eriksson fastklistrad på bänken i Skottland efter ett långt 2021 i Sverige.

– Jag klarade inte av att ge det bästa möjliga intrycket till resten av laget. Sedan valde klubben att värva in Mark före premiären i somras, och den bild som jag målade upp i mitt huvud var att det var deras reaktion på att jag inte hade levt upp till klubbens förväntningar. Och ärligt talat köper jag att de kände sig lite otrygga med den Carljohan Eriksson som de hade förra våren.

– Efter sommarsemestern kände jag mig pigg och så startade jag ändå säsongen på bänken. Det var en smäll, men det här sker hela tiden i varje fotbollslag. Det var första gången som det hände mig och därför kändes det extra jobbigt.

Carljohan Eriksson har kontrakt med Dundee United till sommaren 2024.

Eriksson vill inte låta bitter. Han köper Dundeetränarnas val. De gav honom chansen efter lagets svaga start – och det gick ännu värre. Laget körde på grund i och med 0–9-förlusten mot Celtic i femte omgången.

– Jag hade stått två matcher och släppt in tolv mål. Det är inte drömmen, direkt. Det vände lite, men jag spelade ojämnt. Och när jag bänkades på nytt insåg jag läget.

– Jag var mer eller mindre målvaktstvåa och då kom tanken att leta efter något annat i januari. Jag sökte efter en mer organiserad omgivning där jag vet vad som förväntas och vilken roll jag har. Den vägen kan jag komma tillbaka till min bästa form.

Given förstamålvakt i höstas

Eriksson är ärlig då han talar om rollen som han axlar i FC Nordsjælland. Då tabellettan startar om säsongen mot Lyngby på söndag lär han sitta på bänken.

I höstas stod dansken Andreas Hansen alla matcher och släppte in tretton mål på sjutton matcher.

– De har varit jättenöjda med Andreas, men kände sig lite tunna på målvaktsfronten och ville säkra upp där när en fajt om ligaguldet väntar. Den som är bäst får spela, men jag vet vart jag har kommit. Jag är här för att pusha laget och hjälpa till. På träningarna, från bänken, på planen? Jag förväntar mig inte speltid i varje match.

Under klubbens träningsläger tidigare i februari fick Eriksson spela i två matcher där FC Nordsjælland ställde upp med många akademispelare, medan Hansen matchades med förstalaget.

Finländarna försvann

Hela klubben var på läger i turkiska Antalya då den tragiska jordbävningen tog tiotusentals människors liv.

– Jag märkte inget, men vissa i laget hade vaknat på natten av en darrande säng eller en dörr som slog fast. Vi påverkades inte och kunde slutföra vårt läger, men det är givetvis en stor katastrof för hela regionen där jordbävningen skedde.

Oliver Antman är utlånad till Groningen i vår.

Under hösten tillhörde finländarna Oliver Antman, Leo Walta och Maksim Stjopin klubben, men nu är de tre utlånade.

Eriksson får försvara de blåvita färgerna i en klubb med gott rykte. FC Nordsjælland har en ungdomsverksamhet som står stark i Europa och samarbetet med Right to Dream-akademin i Ghana präglar vardagen.

– I vårt U19-lag finns många som har kommit via Right to Dream, och i omklädningsrummet hörs en mix av franska, engelska och danska. Rent allmänt märks det också att hösten gick bra. Det finns en stor självsäkerhet och det syns hos spelarna.

– Det motiverar också mig. Nu har jag några månader på mig att komma igen och så får vi se vad som händer i sommar.