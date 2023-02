Ingen får veta vem som besöker riksdagsledamöterna – pågår inget skumt i riksdagen, anser förvaltningschef

Sedan i höstas har det varit hemligt vem som besöker riksdagen, i och med att besökarnas uppgifter förstörs direkt som gästen lämnar huset. Riksdagens förvaltningschef bedömer att lagrandet av gästers uppgifter är onödigt.

Beslutet går emot en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2017. Som grund ligger en bedömning från riksdagens säkerhetsavdelning.

Det här väcker kritik inte minst inom journalistkåren. Om man inte kan granska vem som besöker riksdagen hämmar det möjligheterna att följa med vilka aktörer som försöker påverka riksdagens arbete.

Det säger Linus Lång, grävande journalist på Svenska Yle.

– Listorna ger insyn i riksdagens verksamhet och är en slags informell insyn. Det kan hända att det finns kontakter som av olika orsaker är intressanta, säger Lång.

– Ett exempel är lobbningen inför taxilagen, då vi kunde se att till exempel Ubers lobbyister var flitiga med att besöka riksdagen, berättar han.

Förutom företag kan också representanter för främmande makter besöka riksdagen under mindre officiella former. Ett exempel är en kinesisk delegation som besökte riksdagen 2018, ett besök som kunde ha gått under radarn om inte besökarlistorna vore offentliga.

Riksdagens förvaltningschef Pertti Rauhio säger att man bedömer att det är onödigt att spara uppgifterna, och avfärdar oron för att det är ett demokratiskt problem.

– Det är helt enkelt så att enligt EU:s lagstiftning får man inte spara information om personer om det inte är nödvändigt. Och vi ser inget behov av att spara sådan information, säger Rauhio.

Sedan domslutet 2017 har samhället förändrats, och speciellt EU:s GDPR-lagstiftning ökar skyddet för personuppgifter.

Enligt Rauhio är hypotetiska polisutredningar i riksdagen, som skulle kunna behöva besökarlistorna, osannolika. Inget sådant har hänt i riksdagshuset, säger han. Rauhio tvivlar också på att riktiga skumraskaffärer pågår i riksdagens kulisser.

– Först och främst så vill jag säga att offentlighetsprincipen är viktig. Men många lobbare och andra aktörer har redan registrerat sig hos riksdagen. Och jag tror att om en riksdagsledamot ska träffa någon som den inte borde träffa så sker det inte i riksdagshuset, man får inte vara naiv om de sakerna.

Nystart på långkörare

Lång har i nästan ett årtionde kämpat för att besökarlistorna ska vara offentliga. Redan 2014 började han och kolleger på Svenska Yle gräva i besökslistorna, också med hjälp av organisationen Avoin ministeriö.

2017 kulminerade kampen med riksdagen i att Högsta förvaltningsdomstolen dömde att listorna ska kunna finnas till påseende mer än det dygnet som då var kutym.

Riksdagen rättade sig dock inte och efter en rad vändningar beslutade Rauhio i september 2022 att listorna blir i praktiken hemliga. Nu ska förvaltningsdomstolen ta ställning till fallet på nytt, men det är ännu oklart när fallet dyker upp i rättssalen.

