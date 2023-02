Strejken leder till överfulla sopkärl på bara några dagar – skadedjursbekämpare: ”Värsta scenariot är en invasion av fåglar, råttor och möss”

Sopkärlen kan bli överfulla på många håll på grund av strejken inom bil- och transportbranschen. Det här innebär gynnsamma tider för kråkor och råttor, säger Mikael Edberg som bekämpar skadedjur i huvudstadsregionen.

Strejken påverkar tömningen av bland- och bioavfallskärl, kartong- och förpackningsmaterial i stora delar av landet. I huvudstadsregionen påverkas cirka hälften av fastigheterna, enligt Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

– Nu är jag orolig om strejken pågår länge. Om det handlar om många bostäders sopor går det väldigt fort. På bara några dagar är sopkärlen överfulla, säger Mikael Edberg som i nästan trettio år har bekämpat skadedjur.

Om sopkärlen svämmar över kan råttor och kråkfåglar bli ett problem. Det värsta scenariot är att det blir en invasion av alla sorter: möss, råttor och fåglar, menar Edberg.

På bara några dagar är sopkärlen överfulla ― Mikael Edberg, skadedjursbekämpare

– Man bör tömma kärlen ofta, de får inte bli överfulla för då kommer kråkfåglarna genast. Skator, kråkor och fiskmåsar börjar riva ut mat från kärlen. Då mat faller ner på marken kommer råttorna. Om sopkärlens lock står upp kommer råttorna in i dem.

Råttor finns i alla större städer hela tiden. De befinner sig ofta under marken i kloakrören och på nätterna som kommer de upp till ytan.

– Det är mycket råttor som rör sig på nätterna i storstäder. Ibland kan människor fråga varför man ska bekämpa råttor, men de innebär en sanitär olägenhet och sprider sjukdomar.

”Det finns alltid utrymmen där råttor kommer in”

Edberg säger att råttorna är bra på att lära sig var de hittar mat. Om sopkärlen inte töms på en tid och matrester börjar lukta lär sig råttorna snabbt var de kan hitta mat och så bosätter de sig i närheten av soprummen.

Edberg säger att öppna soprum är speciellt problematiska, men råttor kan också ta sig in i soprum som finns inomhus.

– De söker sig in i hål i husen. Helst går råttorna ner under husen. Det finns alltid utrymmen där de lätt kommer in, säger Edberg.

Bildtext Det är inte helt ovanligt att hitta döda möss i soprum. Bild: Linnea de la Chapelle / Yle mus

Viktigt att förvara sopor i stängda kärl

På en del orter, bland annat i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, har invånarna uppmanats att förvara sina sopor på balkongen under strejken.

Om man gör det är det viktigt att ha soporna i stängda kärl, säger Edberg.

– Om man bara förvarar soporna i själva soppåsen kan fåglar, möss och eventuellt råttor ta sig in i påsen. Råttor är lite skygga men om de vill ha mat och det finns mat på en balkong kan de klättra uppför väggen och till balkongen hur lätt som helst.

Strejken inleddes i tisdags och fortsätter till midnatt tisdagen den 21 februari.