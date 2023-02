Rekordförsäljning för Veritas – vårens börsras försämrade ändå resultatet

Veritas publicerade i dag sitt bokslut för år 2022. Allt fler kunder strömmar till bolaget, men det räckte inte för att kompensera för de sämre börskurserna.

Pensionsförsäkringsbolaget Veritas gjorde under 2022 sin bästa försäljning någonsin mätt i euro. De sjunkande börskurserna försämrade ändå resultatet.

– Vi har vuxit på försäkringssidan. Det är allt fler företag som väljer att ha sina försäkringar i Veritas. Vi har vuxit med 13,4 procent i fjol på försäkringssidan, säger Carl Haglund som är verkställande direktör för bolaget.

Veritas goda resultatet väcker frågan om vad det är som får så många företag att nu välja Veritas som pensionsbolag. Frågar man Carl Haglund får man bilden att Veritas satsar på ett radikalt koncept i dagens värld: en fungerande kundbetjäning.

– Vi har gått mot strömmen. Hos oss får alla kunder en egen kontaktperson. När man ringer till oss svarar vi i snitt i telefon på 19 sekunder. Enligt min bedömning uppskattar folk ännu att de får service och hjälp när de behöver det. Visst har vi nättjänster och appar, men folk är nog huvudsakligen intresserade av att få klassisk kundservice där vi hjälper dem. Det tycks tilltala både gamla och nya kunder.

Svårt placeringsår

Men de frukterna av den goda kundtillströmningen äts upp av de sjunkande börskurserna. Veritas avkastning minskade under 2022 med 4,5 procent.

– Placeringsåret var svårt. Vi lyckades få placeringssidan positiv under hösten och hade branschens bästa resultat under det sista halvåret, men resultatet för hela året blev negativt för alla bolag på grund av nedgången på börsen under förra våren, säger Haglund.

Ur hans synvinkel ser det ändå ut som om det trots allt tal om en möjlig recession skulle gå ganska bra för företagen i Finland.

– Under förra året såg vi en kraftig ökning av lönesumman i samhället. Det syns också i hur mycket pensionsavgifter företagen betalar. Det är ett tecken på att sysselsättningen är mycket hög. Vi har sett att företagen anställer fler och en viss löneinflation även om den varit ganska blygsam med tanke på inflationen.