Strålande inhopp av Fredrik Jensen – blev matchvinnare i slutminuterna för Augsburg

Tyskan Katharina Atlhaus vann överlägset i världscupen i Rasnov, Rumänien. Världscupsledande Eva Pinkelnig från Österrike blev tvåa i deltävlingen följd av norska trean Eirin Maria Kvandal.

Tävlingens enda blåvita representant Julia Kyykkänen placerade sig på 21:a plats.

Världscupen i backhoppning, damer, Rumänien

1. Katharina Althaus GER 251,0

2. Eva Pinkelnig AUT 238,6

3. Eirin Maria Kvandal NOR 233,3

4. Anna Odine Ström NOR 228,0

5. Ema Klinec SLO 221,6

6. Yuki Ito JPN 220,5

7. Julia Mühlbacher AUT 220,0

8. Josephine Pagnier FRA 215,5

9. Jacqueline Seifrieds AUT 214,6

10. Thea Björseth NOR 210,0

...

21. Julia Kykkänen FIN 191,6