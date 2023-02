Vintervädret håller i sig – snöfall i hela landet ännu under söndagen

Det snöfallsområde som under fredagen gled in över Finland bjuder ännu under söndagen på snöfall i nästan hela landet. Bara på vissa håll i östra Finland kan man räkna med uppehåll. Snötäcket väntas bli tjockast i de södra delarna.

Även om nederbörden inte är lika kraftig som under lördagen ska bilister se upp för dåligt väglag i de södra och mellersta delarna av landet samt i Norra Österbotten.

Det är minusgrader i merparten av landet. I södra och mellersta Finland rör sig temperaturen mellan en och fem minusgrader och i norr är det lite kallare, mellan fem och sju minusgrader.

Enligt Meteorologiska institutet biter kylan till i början av veckan.

Källor: STT, Meteorologiska institutet