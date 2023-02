X3M Rollspel är tillbaka med ett nytt fantasyäventyr – live på Yle Arenan klockan 17–22!

Rollspelet ”Vulkanens hemlighet” är en specialskriven upplevelse designad av Mikael & Krippe! Det är en fristående fortsättning på det första spelet “Syndernas frestelse”.

En kär vän har spårlöst försvunnit under en expedition till en vulkanö, och våra tre hjältar återförenas för att utreda mysteriet. Den humanoida flodhästen Wyszlowskij (Walt Miguel), den excentriska världsresenären Ohio Johansson (Simon Karlsson) och den tvåhövdade kentauren Pia & Mia (Malin & Issa) kommer att göra sitt bästa för att återfinna sin vän - men det är något mystiskt på gång på den vackra paradisön. Kommer vår trio av hjältar ha tärningarna på sin sida och kunna avslöja vulkanens hemlighet?

Exakt hur berättelsen utvecklas beror på spelarna och vilka val de gör. X3M Rollspels regler är nämligen fritt baserade på det klassiska spelet Dungeons & Dragons (ofta förkortat D&D).

Spelet har figurerat i allt från Buffy the Vampire Slayer till Stranger Things. Under de senaste åren har man till och med utvecklat en hel animerad tv-serie baserad på en D&D-session: The Legend of Vox Machina. I vår släpps också filmen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves som utspelar sig i den klassiska fantasyvärlden.

Bildtext Filmen Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves har premiär den sista mars. Då får vi se om handlingen är lika intressant som i Vulkanens hemlighet.

Rollspelskväll Vad? Rollspelskväll på Yle Arenan och på Yle X3M. När? Tisdagen den 21.2 kl. 17.00–22.00. Med vem? Walt Miguel, Simon Karlsson, Malin Enkvist och Issa Grönroos spelar spelet. Mikael Stenlund och Kristian Westerling leder det. Du kan vara med och påverka spelet! Delta via chatten på Yle Arenan.

Det ursprungliga Dungeons & Dragons är ett amerikanskt rollspel som utvecklades på 1970-talet. Det enda som krävs är ett bord, tärningar och det viktigaste: en berättelse som spelarna ger sig in och spelar i.

Spelarna skapar sig var sin karaktär och ger sig därefter ut på ett äventyr. Äventyret är ofta lätt förutbestämt, men med mycket utrymme för improvisation. Syftet är att spelarna ska kunna göra helt egna val. Totalt oväntade val kan potentiellt kasta omkull hela berättelsen, men det är det värt. Förhoppningsvis.

Regelverket i X3M Rollspel är detsamma som i förra sessionen: Spelet leds av en spelledare, som agerar domare och berättare. Spelledaren beskriver den värld som spelarna navigerar i, medan spelarna själva bestämmer vad de vill göra för att ta sig framåt i berättelsen.

Tärningen ska kastas

Spelarna har format sina karaktärer på förhand - komplett med till exempel styrkor, svagheter och stridsduglighet. Även om fantasygenren ofta kopplas till episka slagsmål, är det också möjligt att till exempel tala sig ur kniviga situationer.

För att hålla fast vid någon slags logik i spelet kan spelarna bli tvungna att kasta tärning om huruvida de lyckas med vissa handlingar. Har man till exempel skapat en stark karaktär, har man bättre odds när man försöker utföra ett styrkedåd. Är man fysiskt svag, krävs det ett smärre mirakel för att det ska lyckas. Om man misslyckas rejält kan man i värsta fall förlora hälsopoäng.

I slagsmål skiftar systemet en aning. Där kastar spelaren först en 20-sidig tärning för att se om ens attack träffar (ju starkare fiende, desto högre poäng som krävs). Om attacken lyckas kastar man ytterligare en tärning för att avgöra hur mycket skada man orsakat.

Våra enastående hjältar

Wyszlowskij (spelas av Walt Miguel)

Wyszlowskij är en humanoid flodhäst, smidig som en ninja. Han är på jakt efter rikedomar och romans. Rikedomarna har börjat hopa sig, men han hoppas fortfarande att Den Rätta finns därute. Om inte, har han ändå inga problem med att fördriva tiden.

– Det jag ser mest fram emot är att basha in lite skallben med basebollträ!

Ohio Johansson (spelas av Simon Karlsson)

Ohio Johansson är en erfaren världsresenär som haft fantastiska upplevelser utanför rikets gränser, långt bortom Snuviga Bergen. Han har dessutom en ytterst personlig koppling till hjältarnas uppdrag.

Ohio är kanske inte den starkaste slagsmålskämpen i gänget, men hans resor har gett honom karisma och intelligens. Alla situationer behöver kanske inte lösas med våld trots allt! Men om läget kräver, har han ändå lärt sig att använda sin vandringsstav som vapen.

Pia & Mia (spelas av Malin & Issa)

Pia & Mia är en tvåhövdad kentaur. De har nyligen gått tillbaka till skolbänken (huvudämne: trolldom) så här på äldre dar. Pia & Mias karaktäristiska gångstavar har uppgraderats med magi. Mia har fortfarande ett unikt anatomiskt trumfkort: ett bröst som producerar helande mjölk. Hon har också nyheter att dela med av sedan det förra äventyret.

– Mia har blivit gravid sen senast, avslöjar Issa.

Exakt hur en tvåhövdad kentaurgraviditet ser ut återstår att se. Följ med hur det går för Wyszlowskij, Ohio Johansson och Pia & Mia på Yle Arenan kl 17! Det första X3M Rollspel-äventyret ”Syndernas frestelse” kan du kolla in på Arenan när du vill. Klicka här!