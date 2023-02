Filmskolan ger åtta unga chansen att skapa en kortfilm tillsammans med proffs

Inom ramen för projektet Filmskolan får åtta unga chansen att skapa sin egen kortfilm. Deltagarna får hjälp av filmproffs genom hela processen - från idé till färdig kortfilm.

Filmskolan erbjuder en unik chans för den som går i högstadiet i Finland och har ett brinnande intresse för film och för att lära sig mer om filmskapande. För att kunna ansöka om en plats behövs inte en färdig filmidé. Ansökningstiden pågår till och med 26.3.

För de åtta som väljs ut inleds arbetet med distansträffar under våren 2023. I juni åker deltagarna på filmläger till Helsingfors och får lära sig om alla skeden inom filmskapande; manusskrivande, bildmanus, bildberättande, planering av inspelningar, regi och klipp. Under lägret får deltagarna tillgång till ett eget filmteam för att förverkliga sin egen kortfilm. Yles rekvisita- och klädlager står öppna och make up artister ger skådespelarna den rätta looken.

Filmerna premiärvisas på en filmgala för inbjudna gäster under hösten 2023 och de publiceras även på Yle Arenan.

Manusförfattare och regissör Elin Grönblom (Jag kommer, Sommarkollo, Virala genier, Min pappa är en Alien) handleder de åtta filmskaparna under hela Filmskolans gång.

– Jag ser fram emot att träffa ungdomar med samma brinnande intresse för film som jag och att få ta del av deras kreativa och unika idéer! Jag vill dela med mig av de verktyg jag lärt mig att använda och hoppas att deltagarnas intresse för berättande och film blir ännu starkare. Filmskapande är någonting man kan lära sig, speciellt om man tycker det är roligt. Det är mycket jobb, men mycket kul!

Filmskolan koordineras av Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Five Corners Productions och Svenska Yle Teen. Projektet får stöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

Filmskolan på Svenska Yles webbplats

Filmskolan på Finlands Svenska Ungdomsförbunds webbplats