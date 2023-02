Lasse Grönroos om Smashing Pumpkins nya trippelalbum: ”Billy Corgan låter nu som Ned Flanders från The Simpsons”

För tankarna till Sverigebåtens showband på 1980-talet.

Att Smashing Pumpkins frontman Billy Corgan går sin egen väg är ingen nyhet. En nyhet skulle vara om någon drog i handbromsen, eller i vissa fall nödbromsen, och krävde litet mer kvalitet än kvantitet av bandet.

Speciellt låten ”Hooray!” på aktuella trippelalbumhelheten ”ATUM: A Rock Opera in Three Acts” är så fel så tårarna nästan börjar falla.

Smashing Pumpkins ska inte låta så här glatt. Och inte heller föra tankarna till dansbandsmusik eller Sverigebåtens showband år 1982.

Hela resonemanget och ventilerandet av Smashing Pumpkins nya platta och den där mystiska låten rymdes inte med i veckans poddavsnitt av Grönroos garage så vi lägger ut det som ett bonusklipp på Yle Arenan istället. I klippet finns en ”helt okej” ny låt, en gammal klassiker och till sist den där skönhetsfläcken på nya skivan.

Hela skivan ges ut i tre delar digitalt; varje skiva innehåller 11 låtar och albumen ges ut med 11 månaders mellanrum. Akt 1 och 2 finns redan ute på streamingtjänster och den sista akten släpps den 21 april. Efter det kan man köpa hela paketet inklusive tio bonuslåtar som en fysisk box.

Billy Corgan ser albumet som en fortsättning på klassikern Mellon Collie and the Infinite Sadness från 1995 och Machina/The Machines of God från 2000 och den här tanken har han haft redan i flera år. Men pandemin och återföreningen med 3/4 av det gamla bandet ledde bandet in på andra spår de senaste åren. Ända till nu.

Men ATUM-rockoperan är ingen Mellon Collie eller ens en Siamese Dream. Nej, långtifrån.

Men den är inte en dålig skiva. Däremot är den ett bevis på den gamla devisen ”less is more”.

Red Hot Chili Peppers har inte heller fått faxet. De cyklade på fjolårets två comebackalbum med gitarristen John Frusciante ner i samma grop som på Stadium Arcadium (2006) och By the Way (2002). Unlimited Love och Return of the Dream Canteen i all ära, men det håller inte med så där många låtar. För mycket som låter för likadant och för många fillers. Alldeles för många fillers.

Vi ska inte ens tala om Lordi som gav ut sju hela studioalbum på en gång ifjol.

Bildtext Än en gång är rådet: Gå tillbaka till karriärhöjdpunkten Mellon Collie and the Infinite Sadness istället. Bild: Smashing Pumpkins The Smashing Pumpkins

Trettiotre plus tio låtar av Smashing Pumpkins? Kanske där finns guldkorn. Vem vet? Kanske där i mängden någonstans finns en låt som kunde växa fram till en ny ”1979” eller ”Tonight, Tonight”. Få vet. För det är svårt att ta sig igenom så här stora musikpaket.

I och för sig har Corgan haft vett att dela upp det i tre kortare albumhelheter. Men den enorma mängden ny musik gör att det udda sticker ut. För mig är det den besynnerliga låten ”Hooray!” på Act I. Det är så pajasigt så jag nästan inte vet om jag ska älska eller hata låten.

Jag tror jag vet åt vilket håll det lutar, men bidra gärna med din åsikt om Hooray! och Smashing Pumpkins megalomaniska ATUM-projekt.