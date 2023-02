Vårens häftigaste nya dokumentärer! – Yle Arenans dokumentärfestival kör igång den 20 mars

Välkommen till känslornas berg-och-dalbana! Arenans dokumentärfestival 20.3–2.4.2023 tar tittaren med på en resa genom fenomen och samtalsämnen.

Starka inhemska och omskakande utländska premiärer. Karaoke, reflektioner över arbetets betydelse, deep fake-porr, kryptodrottningar och fotbollsblåsningar. Svåra uppväxter, oro och osäkerhet, att motsätta patriarkatet en surfning i taget samt rap och tågtak som tillflyktsort undan auktoriteter.

Stora och ståtliga inhemska

Under festivalen firas finländsk känslighet med stolthet i Karaokeparatiisi. Här pratas det inte om känslor, istället sjunger man om dem. I Einari Paakkanens (2022) dokumentär får fem personer som är förtjusta i karaoke höja sina röster, och vilka röster de har. Den känsliga och rörande bilden av att vara finländsk är dokumentärfestivalens absoluta pärla 2023.

I samarbete med Docventures talar vi om arbete. The Happy Worker (regi John Webster, 2022) förmedlar en detaljerad bild av dagens kontorsarbete. Varför blir många frustrerade, insjuknar och får till och med panikattacker? När och varför blev arbetet så konstigt?

Kansanvalta (regi Mervi Enqvist, 2022) är ett personporträtt med en ung poet. Vi följer med hens resa mot förändring och personlig aktivism.

Antti Lempiäinens rörande Toinen raide (2022) är en berättelse om pojkar som tillbringar sina tonår med flaska i handen under depressionen på 90-talet. Kan man ännu en gång få träffa de vänner med vilka man lärde sig att dricka i Imatra? Finns det något kvar av ungdomen och vänskapen?

Bort från trånga normer, bort från samhällets krav

Off The Rails är en häftig dokumentär om parkourens och de sociala mediernas beroendeframkallande potential för faror. När du hela tiden vill överträffa dig själv, när inget verkar räcka till. American Rapstar handlar om SoundCloud-rappare vars tillvaro innehåller enbart våld, droger och självdestruktion. Bangla Surf Girls är en hisnande berättelse om de första kvinnliga surfarna i Bangladesh.

Try Harder! är en rörande film om hur viktigt det är för en amerikansk ungdom att bli antagen till ansedda universitet. Hur man når sin drömkarriär endast genom en viss utbildning och hur pressad man är i strävan efter den.

Nothing Compares: Sinead O'Connor är en musikers starka personporträtt. Den är en viktig del av populärmusikens kronologi, men den berättar också om en kvinna som kämpat för jämställdhet och tankefrihet. Hon banade väg för #metoo på sitt eget anarkistiska sätt.

När bedrägerier ger möjligheter

Ruja Ignatova är Cryptoqueen som uppfann det virtuella penningbedrägeriet OneCoin och är nu en av världens mest eftersökta brottslingar. Även många finländare förlorade sin egendom 2014 då hänförelse över kryprovalutor var stor. Den portugisiska hackern Rui Pinto myntade termen Football Leaks. A Game of Secrets är en thriller som handlar om missbruk inom proffsfotboll och penningtvätt.

Deep Fake Porn ger ett ansikte till dem vars identitet blir använd för avgiftsbelagda porrtjänster på nätet. Hur känns det då någon stjäl ditt ansikte? Pegasus Project är utvecklat för att bekämpa terrorism, och många totalitära stater spionerar på viktiga personers telefonkommunikation med hjälp av den. The Spy in Your Mobile: Pegasus Project avslöjar att flera statschefer blivit utsatta.

Klimat och boende i en brytningstid

Into the Ice är en fantastisk resa till hisnande landskap i isens inre. Tre forskare åker till en glaciär på Grönland för att uppleva och se vad uppvärmningen av klimatet innebär. Good Life undersöker möjligheten med att ha ett utrymme som innehåller allt man behöver i livet: företag, hem och sociala kontakter. Kunde det ge mer harmoni i livet?

Mindre omtalade ämnen

A House Made of Splinters är en rörande och fortfarande beklagligt aktuell dokumentärfilm om ett barnhem i östra Ukraina. Catching A Predator berättar om Reynhard Sinaga som våldtog minst 48 män i Manchester. Den chockerande true crime-dokumentären följer under 2017–2019 utredningen av det största våldtäktsfallet i Storbritanniens rättshistoria. My Beautiful Stutter är en fantastisk dokumentär om ungdomar med stamning. De är tillbakadragna och rädda när de samlas på det gemensamma konstlägret. Många har till och med förlorat hoppet. Under lägret accepterar många av dem stamningen som en personlig egenskap.

Alla festivalens dokumentärer publiceras på Yle Arenan den 20 mars.

Under ett par veckor öppnar vi också på alla Yles tv-kanaler luckor till det som är bekant och annorlunda, nära och långt borta:

