Regn som övergår i snöfall – oförutsägbart väder och osäkra prognoser försvårar vallarnas arbete: ”Utrustningen gör stor skillnad”

Hur är det med fästet? Glider det tillräckligt bra i nedförsbackarna? Det är frågor som skidåkarna och publiken får tampas med under de kommande 12 dagarna.

Vädret kan bli ett stort samtalsämne under skid-VM i Planica. Just nu visar prognoserna flera plusgrader under de kommande dagarna, men frågan är om hur mycket de går att lita på.

Vallateamen lär få jobba intensivt då väderomslagen kan bli rejäla.

– Att vädret förändras på kort tid är det svåraste för vårt arbete. Här påverkar det på två sätt, meteorologerna kan inte ens förutse vädret tre dagar framåt.

– Dessutom kan vädret förändras så att det regnar men övergår i snö. Sådant väder finns i prognosen nu, säger Finlands vallachef Mika Venäläinen enligt STT.

Prognoserna i Planica är väldigt osäkra och vallateamen måste jobba en dag i taget.

– De senaste prognoserna motsäger varandra, och nu kan det även bli minusgrader. Det kan till och med bli så att temperaturen inte stiger över noll, säger Venäläinen.

Bildtext Mika Venäläinen. Bild: Tomi Hänninen skidor,längdskidåkning,skidgrenar,nordisk skidsport

Skidvalen kan bli avgörande

På grund av den osäkra prognosen har Finlands vallateam gjort ett grundligt arbete före VM.

– Vi har försökt sålla bort de sämre skidparen som åkarna har. Vi har försökt minska på antalet skidor för att underlätta för åkarna när de ska testa dem.

– Om vädret fortsätter så här kommer skidvalet att bli den viktigaste faktorn. Utrustningen gör stor skillnad i dessa förhållanden, säger Venäläinen.

Venäläinen är nöjd med arbetsmöjligheterna på tävlingsområdet men kritiserar de platser som finns för att testa skidor.

– Testområdet är dåligt. Visst, det är lika för alla men det finns tillräckligt med snö för att de kunde förse oss med något bättre, säger han.

Skid-VM sänds på Yles kanaler.