Zara Larsson kommer till Runsala – Ruisrock avslöjar nya artister inför årets festival

Den svenska stjärnartisten Zara Larsson är det senaste stora namnet som kommer till Ruisrock i sommar.

Zara Larsson, som bland annat är känd för låtar som Lush Life, Never Forget You och Symphony uppträder på fredag under Ruisrockveckoslutet.

Förutom Larsson förstärks festivalen också med rapartisten Yeat från USA, samt de inhemska artisterna JVG och Alma.