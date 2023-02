Matz Bladhs är etta igen på Vegatoppen – rösta här!

Matz Bladhs är fortfarande etta på Vegatoppen med låten Till dig. Hur ska det gå för veckans utmanare Charles Plogman och Patrick Linman?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Matz Bladhs med låten Till dig är igen veckans största publikfavorit.

Första utmanaren är Charles Plogman som utmanar Vegatoppen med låten Det finns inget farväl. Hur ska det gå för låten? Det avgör du!

Veckans andra utmanare är Patrick Linman. Är låten Long and winding road en ny favorit?

Här kan du lyssna på intervjuer med Charles Plogman och Patrick Linman.

Resultatet V7

1. (1) Matz Bladhs / Till dig: 14.1%

2. (2) Philip Järvenpää / Where I belong: 13.8%

3. (3) Carisma / Allt jag vill: 11.1%

4. (ny) Tina Pettersson / Målar dig med tårar: 10.1%

5. (5) Susann Sonntag / You raise me up: 9.3%

6. (ny) Stiv Sialia / Ok: 9.1%

7. (4) Fredrik Furu / Amerika: 8.8%

8. (8) Tomas Fant / My way: 8.3%

Följande föll ut denna vecka:

9. (6) EASY / Night time flier: 7.9%

10. (7) Tiger / Riks8an: 7.5%

Så här fungerar Vegatoppen

Vegatoppen satsar på finlandssvensk musik, det vill säga musik som antingen framförs på finlandssvenska eller på andra språk men vars upphovspersoner har finlandssvenska rötter.

I varje program presenteras tio låtar, två av dessa är veckans utmanare. De två låtar som får minst antal röster faller ut.

För att kunna rösta måste du skapa ett Yle-konto. Mera information hittar du i användarinstruktionerna.

Sitter du kanske själv på låtmaterial där hemma som du önskar att skulle höras av en större publik? Ta då kontakt med oss på adressen vegatoppen@yle.fi och gör oss medvetna om att du och din musik existerar. Då finns det också en möjlighet att du blir en av utmanarna på Vegatoppen.

Vegatoppen sänds i Yle Vega varje torsdag 17:30 och repris söndagar 21:03