Ruusuvuori/Niklas-Salminen vidare i dubbeln i Qatar

Backhopparen Jenny Rautionaho hoppade 92,5 meter, vilket räckte till en 15:e plats och avancemang från kvalet i damernas HS102-tävling.

Resultatet blev glädjande för Rautionaho som kommit tillbaka från skada efter att ha fallit illa i världscupen i Willingen i början av februari.

Tävlingens andra finländare Julia Kyykkänen uteblev från kvalplacering då hon hoppade på 47:e plats.

Damernas HS102-sluttävling i VM hoppas på torsdag kl 18.

Damer, HS102 / Kvaltävling

1. Anna Odine Ström NOR 123.2

2. Katharina Althaus GER 123.0

3. Yuki Ito JPN 122.3

4. Alexandria Loutitt CAN 121.0

5. Eva Pinkelnig AUT 120.8

6. Anna Rupprecht GER 115.9

7. Thea Björseth NOR 115.5

8. Nika Kriznar SLO 113.1

9. Ema Klinec SLO 112.0

10. Nozomi Maruyama JPN 111.8

15. Jenny Rautionaho FIN 107.1

47. Julia Kykkänen FIN 79.2