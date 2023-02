Högre stöd under en längre tid eller enligt poäng – så här vill partierna nu reformera studiestödet

Öppna

Samlingspartiet, Kai Mykkänen

Studiestödet har genomgått flera förnyelser under 2000-talet och de studerandes stödsystem har blivit mera komplicerat då till exempel stödet för boende flyttades under det allmänna bostadsbidraget under förra valperioden. Det här för med sig att studerande måste hålla koll på olika inkomstgränser under året. Studiestödet granskas redan nu som en del av helhetsförnyelsen av socialskyddet.

Det skulle vara viktigt att utreda hur gottgörelse för studielån kunde utvecklas för att sporra de studerande att avlägga examen inom utsatt tid.

Sannfinländarna, Ville Tavio

Sannfinländarna understöder tanken om att studiestödet skulle utbetalas i större utsträckning utgående från antalet studiepoäng än enligt studiernas längd. Det skulle sporra till att bli klar med studierna snabbare och skulle premiera flitiga studerande.

Vi har fortfarande ekonomiskt utmanande tider framför oss och allt som främjar studier, examen och sysselsättningen måste utvecklas till att bli så effektivt som möjligt.

Socialdemokraterna, Antti Lindtman

Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av den utbildningspolitiska redogörelsen att en totalförnyelse av studiestödslagstiftningen inleds för att de studerande ska ha en tillräcklig utkomst under studietiden och att studierna framskrider målmedvetet.

Socialskyddskommittén har också ansett i sin mellanrapport att det skulle behövas en helhetsreform. Vi tycker att det är viktigt att studiestödet också utvecklas som en del av socialskyddet och som en del av den modell för allmän trygghet som vi har föreslagit.

Centern, Eeva Kalli

Studiestödslagen är från 1994 och har förändrats och kompletterats tiotals gånger. Det har lett till att systemet är komplicerat och delvis till och med motsägelsefullt. Enligt Centern borde lagen förenklas och förmånerna förenhetligas. Målet är att garantera studerande en tillräcklig utkomst och försäkra att studierna framskrider.

De Gröna, Saara Hyrkkö

Många förbättringar behövs. Studiestödet bör utökas så att studerande kan koncentrera sig på sina studier. Varje euro som används för att förbättra studerandes försörjning bidrar också till att lösa problemen med studerandes psykiska hälsa. Studenter bör inte tvingas skuldsätta sig för att klara av sina dagliga utgifter.

Gröna vill avskaffa det tudelade systemet som gör att man inte kan få studiestöd för högre högskoleexamen förrän man avlagt lägre högskoleexamen. Vi vill ersätta den årliga inkomstgränsen som bygger på antalet månader med studiestöd med en jämn minskning av stödet med hjälp av inkomstregistret och göra det möjligt för studerande att avbryta sina studier, till exempel för att arbeta, utan att förlora sin rätt till studielån. Hela socialskyddssystemet måste utvecklas mot en basinkomst och ett deltagarbidrag som på ett flexibelt sätt tar hänsyn till olika livssituationer och inkomstformer.

Nästa regering bör höja nivån på studiestödet och minska den onödiga byråkratin i studiestödet.

Vänsterförbundet, Jussi Saramo

Kraven för att få studiestöd måste sänkas för att de studerande ska må bättre. Ett centralt sätt att förbättra studerandes mående är att förnya studiestödet så att det bättre täcker den tid det tar att komma igenom studierna med måttlig anspråksnivå.

Antalet studiestödsmånader måste bli fler. Det gäller att slopa indelningen enligt kandidat- och magistersnivå, och inte låta föräldrarnas inkomst inverka på stödet för andra stadiets studerande som bor själv.

De studerande ska också i fortsättningen få lyfta allmänt bostadsbidrag och bostadsbidraget ska bli individbaserat i stället för hushållsbaserat. Maximipriset för den FPA-stödda måltiden för högskolestuderande ska stiga och ska bli indexbundet.

Svenska folkpartiet, Anders Adlercreutz

Studiestödssystemet borde förnyas så att mängden studiestödsmånader ökas, att stödet inte mera delas i två steg, att studerandes utkomst tryggas genom att stegvis höja studiepenningen, att studiestödets inkomstgränser höjs ytterligare samt att antalet stödmånader inte påverkas av inkomsterna under de stödfria månaderna.

Kristdemokraterna, Päivi Räsänen

KD talar för en modell där studiestödet skulle bindas till antalet studiepoäng. Det här skulle ta bort flitfällorna för de studerande som arbetar. Studerande med familj kunde studera i långsammare takt vid behov och få studiestöd för de avklarade studierna.

Det nuvarande systemet belastar de studerande och ger dem extra stress. Även om studierna i medeltal går snabbare, avbryter en del och blir stressade av den påtvingade snabba takten i studierna.

En helhetsförnyelse av socialstödet är en av nästa periods viktigaste satsningar och kommer till vissa delar också att beröra studerande.

Makten tillhör folket, Ano Turtiainen

Hela vårt samhälle borde totalförnyas, alltså precis allt. Samtidigt också studiestödssystemet.