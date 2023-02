Yle Sporten sänder: Jasmi Joensuu och Krista Pärmäkoski Finlands medaljhopp i dag – Alva Thors får chansen i mixedtävlingen i kombinerat

Finlands herrar har tagit lagsprintmedalj i de två senaste stortävlingarna. I dag är förväntningarna högre uppskruvade på den finländska damduon, Jasmi Joensuu och Krista Pärmäkoski. VM-dagen i Planca inleds med mixed lagtävling i nordisk kombination.

Kl. 11.25 Kombinerat, mixed backe

Finland: Minja Korhonen, Eero Hirvonen, Ilkka Herola, Alva Thors

Kommentator: Mikael Oivo

Favoriter: Ny tävling i VM – ny chans för Norge att dominera

En mix bestående av alla tiders mest dominanta idrottare i sin gren per respektive kön. Det Norge kan bygga upp runt Gyda Westvold Hansen och Jarl Magnus Riiber borde vara ett relativt fungerande framgångsrecept.

I tidernas första mixed lagtävling i VM i nordisk kombination tävlar de norska giganterna i lag tillsammans med Ida Marie Hagen och Jens Lurås Oftebro – ett lag som borde klara av att vinna guld.

I och med att längdmomentet består av endast fem kilometer för herrarna och 2,5 kilometer för damerna har Japan goda chanser att hävda sig i tävlingen, även om den duktiga backhopparen Ryota Yamamoto har brister i uthålligheten.

Japan kämpar om silver och brons tillsammans med Tyskland och Österrike.

Finland: En femte plats finns inom räckhåll

Åtta nationer finns med i dagens tävling. Finland ska med en normalprestation tävla om placeringarna fem och sex med Italien. Åtminstone Slovenien och USA ska Finland klara av att besegra.

I världscupen i Otepää i januari lyckades Finland besegra Japan och sluta fyra – visserligen en och en halv minut bakom trean Österrike. I Otepää var Ilkka Herola ändå i praktslag i backen samtidigt som Japan underpresterade i tävlingen.

Kl. 12.25 Sprintstafett fristil, kval

Finland, damer: Jasmi Joensuu och Krista Pärmäkoski

Finland, herrar: Niilo Moilanen och Joni Mäki

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall

Favoriter: Guldmedaljerna är redan utdelade?

Sverige kunde ställa upp med tre lag och ta en trippelseger. Så imponerande är den blågula bredden på damsidan. Samma gäller för Norge på herrsidan.

Både Sverige och Norge ställer upp med ettan och tvåan från torsdagens individuella sprint. Sveriges lag består alltså av Emma Ribom och Jonna Sundling medan Norge försvarar VM-guldet med duon Pål Golberg och Johannes Høsflot Klæbo.

Kampen om de övriga medaljerna känns däremot oerhört oviss. På damsidan kan åtminstone USA, Norge, Tyskland, Schweiz och Finland drömma om en plats på prispallen.

På herrsidan är det ännu fler om budet. Exempelvis Frankrike, Italien, Sverige, USA, Schweiz och Tjeckien har lag som har siktet inställt på medalj.

Finland: Medaljchans finns på damsidan

Att Kerttu Niskanen inte skulle ställa upp var väntat. Det fanns också vissa frågetecken kring Krista Pärmäkoski men hon valde till slut att åka lagsprinten. Pärmäkoski och Jasmi Joensuu hör till utmanarna, men det är inte alls otänkbart att de lämnar tre av kvartetten USA, Norge, Tyskland och Schweiz bakom sig.

Förväntningarna på Niilo Moilanen och Joni Mäki är inte överhövan uppskruvade. Det kan till och med bli tufft för dem att slå sig in bland de åtta bästa. En placering bland de sex bästa klassas som en framgång.

VM och OS-historia: Blåvita framgångar i parti och minut

Lagsprinten är en av Finlands stora medaljgrenar i modern tid. Sen den introducerades i och med VM i Oberstdorf 2005 har Finland tagit tolv medaljer varav tre är guld.

Riitta-Liisa Roponen och Virpi Kuitunen vann VM-guld i Sapporo 2007 och Kuitunen upprepade bedriften med Aino-Kaisa Saarinen i Liberec 2009. Enda herrguldet togs av Iivo Niskanen och Sami Jauhojärvi i OS i Sotji 2014. Jauhojärvi och Niskanen var i guldstriden också i hemma-VM 2017 – Niskanen hade åkt upp Emil Iversen på ankaretappen men just då han lade in sin stöt kilade Iversen in på hans fil och båda föll omkull.

På sistone är det Finlands herrar som varit framgångsgaranterna i sprintstafett. Ristomatti Hakola och Joni Mäki knep VM-silver för två år sedan och i fjol i Peking var Mäki tvåa med Iivo Niskanen.

Joni Mäki

Norges herrar, med Johannes Høsflot Klæbo i laget varje gång, har vunnit de fyra senaste titlarna.

Finlands damer har inte tagit en medalj sedan 2014. Efter många år av norsk dominans tog USA:s Kikkan Randall och Jessie Diggins OS-guld 2018. Sen dess har Sveriges damer varit omöjliga att besegra.

Expertens analys: Kolla in videopresentationen

Banan i lagsprinten är den samma som i den individuella sprinten, så all orsak att titta på Matias Strandvalls videoanalys ännu en gång.

6 min Matias Strandvall tar tempen på sprintbanan i Planica: "Mångfacetterade stigningar" - Spela upp på Arenan

Kl. 14.30 Sprintstafett fristil, final

Finland, damer: Jasmi Joensuu och Krista Pärmäkoski

Finland, herrar: Niilo Moilanen och Joni Mäki

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall

16.00 Kombinerat, mixed stafett

Finland: Minja Korhonen, Eero Hirvonen, Ilkka Herola, Alva Thors

Kommentatorer: Mikael Oivo och Matias Strandvall

18.00 Backe, mixed lag

Finland: Jenny Rautionaho, Antti Aalto, Julia Kykkänen, Niko Kytösaho

Kommentator: Mikael Oivo

Favoriter: Tyskland och Althaus fortsätter glänsa

Tyskland har varit de här VM-tävlingarnas klart mest framgångsrika nation i backhoppning. I herrarnas normalbacke blev det silver och brons för Andreas Wellinger och Karl Geiger, medan Katharina Althaus har vunnit guld både individuellt och i damernas lagbacke.

Ifall Tyskland inte vinner mixed lagtävlingen kan det klassas som en liten skräll.

Polens herrar imponerade i normalbacken med världsmästaren Piotr Zyla i spetsen. Nationens damer håller ändå inte tillräckligt hög nivå för att Polen skulle kunna klassas som en reell medaljkandidat.

Kampen om de mindre ädla medaljerna går mellan Österrike, Norge och Slovenien som suktar efter nationens första medalj i hemma-VM.

Finland: Jämn kvartett ska nå andra omgången

Mixed lagtävlingen har funnits på VM-programmet i tio års tid. Hittills har Finland aldrig klarat av att nå andra omgången, men den här gången ska en plats bland de åtta bästa gå att fixa.

Hela 16 nationer deltar i tävlingen och det finns många nationer som håller ungefär samma nivå med Finland. På en dålig dag blir Finland utanför de åtta bästa också den här gången, men på en riktigt bra dag kan laget till och med klara av att slå sig in bland de sex bästa.

VM och OS-historia: Tyskland har dominerat

Sex gånger har mixed lagbacken funnits med i stora mästerskap – fem gånger på VM och en gång på OS. Japan vann det allra första VM-guldet i Val di Fiemme år 2013 medan Slovenien var etta i fjol på OS.

Mellan Japans och Sloveniens triumfer har Tyskland kammat hem fyra raka VM-guld åren 2015 till 2021. Tre gånger har Katharina Althaus varit med i det vinnande laget.