Cupskräll i Sverige – Emmi Alanen matchhjälte mot mästarna

Skånederby i Svenska Cupen – en tuff uppgift för Kristianstad borta mot regerande ligamästarna FC Rosengård.

Då blev Emmi Alanen hjälte för gästerna. Finländaren nätade i den 24:e minuten med vad som skulle bli det enda målet i Malmö.

– Vi skapade chanser, men kunde inte göra mål på dem. De fick in sitt enda läge, sade Vasabördiga Ria Öling från Rosengård till C More i paus.

I andra halvlek fungerade försvarsspelet för Alanens lag.

– Vi visste att vi skulle ha en bra chans att vinna matchen och vi trodde på oss. Det gick hela vägen i dag, konstaterar landslagsspelaren.

Jutta Rantala svarade i sin tur för Vittsjös enda fullträff, då lagets match mot Växjö slutade 1–1.