Dominobrickorna faller i NHL: Timo Meier och blåvit doldis till New Jersey, Tampa Bay betalade ett högt pris för Tanner Jeannot och Patrick Kane är så gott som klar för Rangers

I ishockeyligan NHL stänger transferfönster på fredag och ovanligt nog är klubbarna i år ute i god tid. Många tunga namn har bytt klubb med en knapp vecka kvar till deadline.

Ett av de största namnen, anfallaren Timo Meier i San Jose Sharks, blev på söndagen klar för New Jersey Devils. Den 26-årige schweizaren har på 57 matcher noterats för 31+21=52 poäng.

Meier är inne på det sista året av sitt fyraårskontrakt som är värt sex miljoner dollar per säsong. Under våren står San Jose för hälften av Meiers lön. TSN:s Pierre LeBrun skriver att New Jersey och Vegas Golden Knights på slutet gick en kamp om Meier.

Även Carolina Hurricanes visade stort intresse för Meier. Dailyfaceoffs Frank Seravalli uppger att Carolina nu är ute efter både en målskytt och en vänsterback.

Meieraffären Till New Jersey Målvakten Zacharie Emond, backarna Scott Harrington och Santeri Hatakka, anfallarna Timur Ibragimov och Timo Meier, ett femteval 2024. Till San Jose Backarna Shakir Mukhamadullin och Nikita Okhotiuk, anfallarna Andreas Johnsson och Fabian Zetterlund, ett förstaval 2023, ett andraval 2024*, ett sjundeval 2024. *Om New Jersey slutar topp-4 säsongen 2022–23 eller 2023–24 lär andravalet förvandlas till ett förstaval.

Meier får blåvitt sällskap på flyget till New Jersey då även Santeri Hatakka lämnar San Jose.

Backen Hatakka fick spela nio NHL-matcher säsongen 2021–22. Den här säsongen har det bara blivit åtta AHL-matcher för Hatkaka som är skadad. Han spelade senast den 12 november.

Transfern innebär att New Jersey får en allt starkare schweizisk prägel. Schweiz har tolv NHL-spelare, och fyra av dem spelar nu för Devils. Förutom Meier även Nico Hischier, Jonas Siegenthaler och Akira Schmid.

Bildtext Under rookiesäsongen 2021–22 noterades Tanner Jeannot för 24+17=41 poäng. Den här säsongen har det på 56 matcher bara blivit 5+9=14 poäng. Bild: Steve Roberts-USA TODAY Sports/All Over Press Tanner Jeannot

Många lyfte på ögonbrynen då Nashville Predators rivjärn Tanner Jeannot blev klar för Tampa Bay Lightning. Övergången var inte någon överraskning, men det var det priset.

Nashville får hela fem draftval och en backförstärkning i Cal Foote.

Jeannotaffären Till Nashville Backen Cal Foote, ett förstaval 2025, ett andraval 2024, ett tredjeval 2023, ett fjärdeval 2024, ett femteval 2025. Till Tampa Bay Anfallaren Tanner Jeannot.

Tampa Bay Lightning vill vinna här och nu – och har därför offrat sina fem första val i sommarens NHL-draft.

Niederreiter till Winnipeg

Veckoslutet har bjudit på ytterligare spelaraffärer. Nashville Predators skickade anfallaren Nino Niederreiter till Winnipeg Jets i utbyte mot ett andraval 2024.

Dallas Stars och Montreal Canadiens gjorde en spelaraffär som inkluderade två ryska anfallare. Jevgenij Dadonov flyttar till Dallas och Denis Gurianov till Montreal.

Ivan Barbasjev lämnar St. Louis Blues för att bredda Vegas Golden Knights anfall. Den 20-årige anfallaren Zach Dean, reserverad som 30:e spelare sommaren 2021, går i motsatt riktning och är alltså klar för St. Louis.

Under de närmaste dagarna förväntas Chicago Blackhawks anfallare Patrick Kane bli klar för New York Rangers. Det rapporterar många källor, bland dem insidern Chris Johnston. På grund av lönetakspussel förväntas transfern tidigast presenteras på onsdag.

Sedan tidigare har Rangers hämtat in backen Niko Mikkola och Vladimir Tarasenko från St. Louis Blues. För att få plats med Kane fick den 23-årige anfallaren Vitali Kravtsov flytta till Vancouver Canucks.

Bildtext Patrick Kane har spelat för Chicago sedan NHL-debuten hösten 2007. Bild: Jerome Miron-USA TODAY Sports/All Over Press Patrick Kane

En rad spelare, som ryktats byta klubb, har på sistone stått över matcher eftersom klubbarna inte vill riskera skador. Till dem hör backarna Jakob Chychrun (Arizona), Vladislav Gavrikov (Columbus) och Luke Schenn (Vancouver) samt Chicagoanfallarna Sam Lafferty och Kane.

Även finländare har figurerat i spekulationerna. Målvakten Joonas Korpisalo (Columbus) samt anfallarna Mikael Granlund (Nashville) och Jesse Puljujärvi (Edmonton) hör till spelarna som kan ha nya klubbadresser till veckoslutet.

I lördags blev Pittsburgh Penguins anfallare Kasperi Kapanen klar för St. Louis Blues. Pittsburgh ville skicka finländaren till farmarligan, men på vägen dit såg St. Louis Blues sin chans då finländaren låg på transferlistan.