”Det fina med Lyssnarnas sommarpratare är att vem som helst kan vara med” – så här kan du sommarprata i Yle Vega

Vill du berätta din berättelse för Svenskfinland i radio? Nu har du chansen att bli lyssnarnas sommarpratare i Yle Vega.

Varje år får vi ta del av Svenskfinlands bästa berättelser i form av sommarprat. Lyssnarnas sommarprat är kanalens mest lyssnade program och har bjudit på många viktiga, berörande och tankeväckande program under åren.

Vill du vara en av våra 35 sommarpratare i år?

Om svaret är ja, har du drygt två veckor på dig att formulera början på ditt sommarprat.

Senast söndagen den 19 mars vid midnatt vill vi ha ditt bidrag. Redaktionen går igenom alla bidrag och väljer ut fem kandidater som lyssnarna får rösta på. Den som vinner blir lyssnarnas sommarpratare 2023.

De senaste åren har vi hört berättelser om bland annat hur tiden som krigsbarn kan prägla hela livet, eller hur det är att som psykologistuderande göra sin praktik i ett tungt bevakat fängelse. Eller hur det är att krascha och komma igen som företagare eller att vara allmänt rastlös och försöka bota sitt illamående med droger.

”Tiden med veteransångarna blev en av mina viktigaste livsuppgifter”

Lyssnarnas sommarpratare 2022 Eva-Lott Björklund från Kronoby talade om sin tid som körledare för Veteransångarna. Du kan lyssna på hennes program på Arenan. Hon är omsorgsmusiker och kompositör och berättade i sitt sommarprat om sin resa med Veteransångarna och om sångens och musikens betydelse för hälsan.

Bildtext Lyssnarnas sommarpratare 2022 Eva-Lott Björklund. Bild: Parad Media, Grafik: Yle/Clas Christiansen Vegas sommarpratare,Eva-Lott Björklund

Det var Eva-Lotts pappa, som var född på 1920-talet och alltså rätt gammal när Eva-Lott föddes, som lockade henne med. Han tog initiativ till kören och bad Eva-Lott komma med och kompa sångarna.

– I mitt sommarprat ville jag berätta om upplevelser från den unika resa jag gjort tillsammans med dessa kloka, vackra hedersmedborgare som en gång räddade Finlands frihet.

Eva-Lott förstod så småningom att kören också var terapiarbete för Veteransångarna. Flera av dem hade aldrig talat om sina upplevelser i kriget. Också hennes egen pappa teg, ända till de sista åren av hans liv.

– Jag tror att det är filosofen Wittgenstein som har sagt att det man inte kan tala om, det måste man tiga om. Jag säger hellre att det man inte kan tala om, det kan man istället sjunga om.

”Sommarpratsäventyret var en fantastisk upplevelse”

Till den som funderar på att skicka in sitt bidrag vill Eva-Lott Björklund säga att man ska följa sitt hjärta.

– Allas berättelser är värdefulla och intressanta. Det fina med Lyssnarnas sommarpratare är att vem som helst kan vara med. Det är ju lyssnarnas som väljer vad de vill höra, säger Eva-Lott Björklund.

Eva-Lott upplevde både tacksamhet och tårar under sina förberedelser inför programmet.

– Sommarpratsäventyret var en fantastisk upplevelse. Så om du alls funderar, så gör det! Skicka in din berättelse, avslutar Eva-Lott Björklund.

Så här deltar du

Spela in början på programmet (till exempel med en smarttelefon) och skicka det till sommarpratare@yle.fi, eller per WhatsApp till 044-491 9446. Du ska inte ha med musik i ditt bidrag! Du har max två minuter på dig att övertyga den som lyssnar om att just ditt sommarprat ska vinna.

Senast söndagen den 19 mars kl. 23.59 behöver vi ditt bidrag, senare inkomna bidrag beaktas inte. Glöm inte att säga ditt namn och hur vi kan kontakta dig (telefonnummer och e-postadress), det ska också rymmas i dina två minuter (men klipps bort från det som sänds ifall ditt bidrag är ett av dem som går vidare till final). Redaktionen väljer ut fem bidrag som går vidare till final.

Finalisterna presenteras lördagen den 1 april i Vega Lördag och med en artikel på svenska.yle (de kontaktas på förhand), då spelar vi också upp det korta bidrag du skickat in (utan namn och kontaktuppgifter).

Publiken får fram till och med tisdagen den 11 april vid midnatt rösta på det bidrag de helst vill höra fortsättningen på.

Tips för ett vinnande bidrag

Var väl förberedd och fundera på vad du säger. Lockar det till vidare lyssning? Är det personligt, intressant, roligt/sorgligt, något du kan stå för? Är det originellt, kanske provokativt?

Tänk på vad du själv skulle vilja lyssna på och gör början så medryckande och bra du kan. De som röstar ska utgående från din inspelning få en känsla för hur hela ditt sommarprat kan tänkas bli.

Vinnaren får hjälp och stöd av en redaktör både med att skriva sitt bidrag och under inspelningen.

Flera av dem som inte vunnit tävlingen har hörts i andra sammanhang i Svenska Yles innehåll under hösten och vintern.

Lycka till!

Tidtabell 2023

4.3 Vi börjar ta emot förslag till att bli Lyssnarnas sommarpratare

19.3 Sista dagen att skicka in sitt bidrag kl. 23.59

1.4 De fem kandidaterna presenteras och omröstningen börjar

11.4 Röstningen avslutas kl. 23.59

15.4 Lyssnarnas sommarpratare presenteras i direktsändning i Yle Vega

15.6 Alla sommarpratare presenteras

26.6–11.8 Sommarpraten sänds alla vardagar i Yle Vega och finns på Arenan