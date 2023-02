Fortfarande oklart om pandorna stannar i Etseri eller flygs hem till Kina

Styrelsen för Ähtäri djurpark beslöt på tisdag att skjuta upp beslutet om vad som händer med pandorna som än så länge bor där.

Tidigare under tisdagen hette det att pandornas öde skulle avgöras en gång för alla, men så gick det inte. Istället skickade djurparken ut följande pressmeddelande:

”Av orsaker som inte beror på djurparken skjuts beslutet upp. Förhandlingarna som involverar olika parter fortsätter, och ett beslut fattas inom de närmaste månaderna.”

Politiskt viktiga pandor

I slutet av januari i år föreslog regeringen att Etseri-pandornas finansiering skulle räddas genom att använda flera miljoner på att omvandla pandaverksamheten i Etseri till en stiftelse. Det förslaget möttes av skarp kritik och förkastades. Då tillsatte Jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp för att utreda vad som ska hända med pandorna.

Bildtext I fångenskap kan pandor leva upp till 30 år. Det är en god nyhet för det utrotningshotade djuret, men en lite sämre nyhet för dem som betalar för skötseln. Bild: AOP pandor

Några dagar efter att regeringens förslag förkastades och innan arbetsgruppen hade gett ett utlåtande meddelade djurparken att de har satt igång förberedelser för att skicka tillbaka pandorna till Kina.

Eftersom pandorna är utlånade av Kina som en vänskapsgest länder emellan krävs diplomati i hanteringen av dem.

Det här är andra gången som pandornas retur till hemlandet diskuteras. För några år sedan var det kinesiska företag som kom till pandornas undsättning.

Faller på nästa riksdags bord

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio säger att arbetsgruppens utredning är försenad, och den kan bli klar i april. Enligt Husu-Kallio går gruppen igenom alternativ för pandornas framtid som går ihop med lagstiftningen både här hemma och på EU-nivå.

– Vi hör gärna hur djurparken tänker om saken, säger hon.

På måndagen sade Husu-Kallio till Yle att det ännu är möjligt för staten att stödja djurparken, men att arbetsgruppen inte har bråttom i frågan, eftersom riksdagen inte längre kan fatta beslut om eventuell finansiering under den här valperioden.

Det här handlar pandadebatten om

Pandaparet Lumi och Pyry, eller Jin Bao Bao respektive Hua Bao som de egentligen heter, var en gåva av Kina i samband med Finlands 100-årsdag år 2017. Jättepandorna bor i Etseri djurpark med ett hyresavtal som gäller i 15 år. Avtalet är ännu i kraft i tio år.

Kina lånar ut pandor åt andra länder. Meningen med den så kallade ”pandadiplomatin” är att skapa en positiv bild av landet.

Pandornas underhåll kostar omkring 1,5 miljoner euro per år. Ungefär 600 000 euro av den summan har djurparken samlat in via biljettintäkter.

Djurparken har dragits med ekonomiska problem en längre tid. Enligt Jord- och skogsbruksministeriet har bolaget skulder till Kina, i och med att man inte har kunnat betala för pandorna i enlighet med vad som står i avtalet.