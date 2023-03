Eurovisionsbubblan är tillbaka – anmäl dig som publik här!

Är du ett riktigt superfan? Ordnar du alltid de bästa Eurovisionfesterna? Brukar du tippa vem som vinner redan långt innan finalen? Eller vill du överraska din Eurovisiontokiga vän? Anmäl dig till Eurovisionsbubblans studiopublik!

Eurovision Song Contest står bakom hörnet, och Finland representeras i år av Käärijä med låten Cha Cha Cha. Experterna Eva Frantz och Mikko Silvennoinen kommer i år igen att gå igenom alla låtar som tävlar i årets Eurovision Song Contest, tillsammans med gäster. Det tvåspråkiga programmet leds även i år av Katri Norrlin och Märta Westerlund.

Vill du sitta med i publiken under inspelningarna av vårens roligaste program? Programmet spelas in i Yles studio i Böle, och i år har programmet tre avsnitt, som spelas in tisdagen den 11.4, torsdagen den 13.4 och lördagen den 15.4.

I de två första programmen lyssnar vi på och poängsätter vi årets eurovisionsbidrag, det tredje är en önskekonsert som sänds just innan finalen av Eurovision Song Contest. Avsnitten spelas in på eftermiddagarna.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret du hittar i den här artikeln, och motivera varför just du borde få komma till studion och vara publik under inspelningarna! Platserna är begränsade, och anmälan stänger den 10.3.2023, och det lönar sig att vara snabb, förra året tog platserna slut redan i ett tidigt skede.

Observera att den som anmäler sig måste vara över 18 år gammal. Minderåriga behöver har vårdnadshavares tillåtelse för att delta som publik. Barn är välkomna i publiken tillsammans med en eller flera vuxna. Vi är i kontakt med de som får plats i publiken senast i mitten av mars.