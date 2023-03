Potentiella VM-kungen Krüger tog nytt distansguld i norsk uppvisning – debutanten Niko Anttola var finska ljusglimten som kan ha säkrat stafettplats

15 kilometer fristil, herrar:

1. Simen Hegstad Krüger, NOR 32.17,4

2. Harald Østberg Amundsen, NOR

3. Hans Christer Holund, NOR + 25,5

4. Johannes Høsflot Klæbo, NOR + 24,6

5. William Poromaa, SWE + 48,9

---

13. Perttu Hyvärinen, FIN + 1.31,9

24. Niko Anttola, FIN + 1.59,0

32. Remi Lindholm, FIN + 2.31,5

43. Markus Vuorela, FIN + 3.08,5