Nattens NHL: Mikael Granlund trejdad från Nashville – Jukka Jalonen på läktaren i Dallas då flera finländare utmärkte sig

Mikael Granlund blev nästa pjäs i Nashvilles utförsäljning. Granlund kommer nu att spela för Pittsburgh Penguins som jagar en plats i slutspelet.

Nashville Predators tömmer laget och flera tongivande spelare har trejdats under de senaste dagarna. Endast tre spelare lär vara skyddade och Mikael Granlund var inte en av dessa.

Granlund styr därför kosan österut och drar på sig Pittsburghs tröja. I utbyte får Nashville ett draftval i andra rundan.

– Mikael är en mångsidig anfallare som kan spela antingen på kanterna eller som center. Han har erfarenhet av spel i både powerplay och boxplay och kan bidra med alternativ till vår laguppställning, säger Pittsburghs GM Ron Hextall på klubbens webbplats.

Granlunds nuvarande kontrakt gäller över säsongen 2024–25 och är värt fem miljoner dollar. Pittsburgh är fortsättningsvis med i kampen om en slutspelsplats i öst. Laget ligger just nu på andra wild card-plats.

Hintz och Heiskanen målskyttar då Dallas vände

Lejonens förbundskapten Jukka Jalonen och GM Jere Lehtinen är just nu i USA för att scouta spelare inför vårens hemma-VM. I natt var de på plats i Dallas och fick se flera finländare utmärka sig.

Arizona kommer inte att gå till slutspel och Juuso Välimäki tog tillfället i akt framför Jalonens ögon. Han spelade fram till Arizonas två fullträffar i den första perioden.

Dallas som är ett topplag i väst vände dock till seger. Roope Hintz tryckte in 1–2 i slutet av första perioden och Miro Heiskanen gav laget ledningen med 3–2 i sista perioden. Dallas vann till slut med 4–2.

Mikko Rantanen som gör sin bästa säsong hittills i karriären förlängde sin målsvit till sex matcher. Han gjorde ett mål för Colorado då laget förlorade med 5–7 mot New Jersey.

Colorado låg under med 1–5 då Rantanen styrde in Josh Mansons perfekta passning. Målet fick fart på regerande mästarna och några minuter senare ledde New Jersey bara med 5–4.

Men det blev ingen vändning för Colorado. New Jersey stod emot och vann till slut matchen. Justus Annunen fick ansvaret i Colorados mål men hade en tung kväll med sex insläppta mål.

Resultat: Philadelphia–NY Rangers 2–3 efter förlängning

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, -1, 22.02

NYR: Kaapo Kakko 0+0, +/-0, 17.46

NYR: Niko Mikkola 0+0, +/-0, 23.57 Edmonton–Toronto 5–2 Dallas–Arizona 4–2

DAL: Roope Hintz 1+0, +/-0, 20.37

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +1, 20.37

DAL: Miro Heiskanen 1+0, +2, 24.37

DAL: Esa Lindell 0+0, +/-0, 21.37

ARI: Matias Maccelli 0+0, -1, 18.25

ARI: Juuso Välimäki 0+2, -2, 23.46 Colorado–New Jersey 5–7

COL: Artturi Lehkonen 0+2, +/-0, 18.27

COL: Mikko Rantanen 1+0, -1, 22.36

COL: Justus Annunen 22/28 räddningar

NJD: Erik Haula 0+1, -1, 15.57 Vegas–Carolina 3–2

CAR: Sebastian Aho 0+0, -1, 20.21

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+0, +1, 15.39

CAR: Teuvo Teräväinen 0+1, +1, 16.21 Anaheim–Washington 2–3 efter förlängning

Bildkälla: Viaplay