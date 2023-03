Den 22-årige skidskytten Otto Invenius slutade 23:a i sin fjärde världscuptävling – Johannes Thingnes Bø är fortsättningsvis obesegrad i sprint

Skidskytte-VM är över och världscupen tillbaka. Säsongens tredje sista tävlingshelg inleddes i tjeckiska Nove Mesto med herrarnas sprinttävling – och det var ett bekant namn på första plats.

Johannes Thingnes Bø fortsätter att stordominera världscupen i skidskytte. Norrmannen var prickfri på de två skjutstationerna och vann sprinttävlingen med klar marginal. Avståndet till tvåan och brorsan Tarjei Bø, som också sköt prickfritt, var 30 sekunder.

Det blev en kvadrupelseger för Norge, trots att världscuptvåan Sturla Holm Lægreid stod över på grund av corona. Vetle Sjåstad Christiansen var trea och Endre Strømsheim slutade fyra. Den 25-årige Strømsheim har huvudsakligen tävlat i IBU-cupen.

För Bø var världscupsegern den 70:e. Den färska sprintvärldsmästaren har nu vunnit säsongens samtliga sju världscuptävlingar i sprint. Avståndet till landsmannen Ole Einar Björndalen, som toppar statistiken med sina 95 världscupsegrar, är inte enormt.

Invenius bästa finländare

Fem finländare ställde upp och Otto Invenius imponerade stort då han var bäst i det blåvita sällskapet. Den 22-årige Invenius missade två skott, men knep trots det en 23:e plats.

Tävlingen var Invenius fjärde individuella på världscupnivå och han höll bra fart på skidorna då han hade den 25:e bästa åktiden.

Tero Seppälä var 29:a och Jaakko Ranta 58:a. Det betyder att Finland har tre representanter i lördagens jaktstart. Joni Mustonen slutade 68:a och Jonni Mukkala 95:a.

På fredag står damernas sprint på programmet.

Resultat

1. Johannes Thingnes Bø, NOR 22.39,6

2. Tarjei Bø, NOR +30,0 (0)

3. Vetle Sjåstad Christiansen, NOR +11.5,2 (1)

4. Endre Strømsheim, NOR +1.17,9 (0)

5. Fabien Claude, FRA +1.23,0 (0)

23. Otto Invenius, FIN +2.23,2 (2)

29. Tero Seppälä, FIN +2.31,5 (2)

58. Jaakko Ranta, FIN +3.22,0 (1)

68. Joni Mustonen, FIN +3.39,7 (2)

95. Jonni Mukkala, FIN +6.14,6 (6)