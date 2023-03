Från Paradise hotel och Oscarsnominerad film till Finlands cheerlandslag – inte ens Hollywoodstjärnans smicker fick Thobias Thorwid att tänka om

Han har jobbat för Sveriges största tv- och radiokanaler, fungerat som modell och skådespelare. Nu bor han på en lagkamrats nåder i Esbo, i ett land han saknar koppling till. Hur går det här ihop, Thobias Thorwid?

När Oscarsnominerade Triangle of sadness rullar i gång är Thobias Thorwid det första som syns på den vita duken.

Han är propert klädd och instruerar – precis som i trailern – osäkra halvnakna manliga modellerna att posera: först buttert och överlägset som i en reklam för Balenciaga. Sedan fejkleende och kramande, som i en folklig H&M-kampanj.

Hur Thorwid fick chansen att dela krediter med Woody Harrelson i en guldpalmvinnande långfilm ska vi återkomma till. För det är mycket som måste avhandlas innan det.

Bildtext Woody Harrelson spelar en sjökapten på en lyxyacht. Under middagen börjar sjögången bli riktigt jobbig. Bild: Courtesy Everett Collection/All Over Press Woody Harrelson,Triangle of Sadness

Som: Varför har Thorwid flyttat i östlig riktning, då de guldskimrande solnedgångarna i Hollywood finns åt andra hållet?

Harrelson undrade samma sak i fjol. Thorwid berättar:

– Han kom fram till mig på premiären och sa: Du var fantastisk i filmen, du måste skaffa en agent!

Thorwid grimaserade och svarade:

– But I'm not an actor, I'm a cheerleader.

Se Sportlivs dokumentär om Thobias Thorwid i klippet nedan.

10 min Lämnade Sverige för Finland för att bli bäst i världen - cheerleadern Thobias Thorwid om passionen, mörkret och ensamheten - Spela upp på Arenan

”Har kanske en släng av hyperaktivitetstendens”

Thobias Thorwid är en två meter lång, blond verbal virvelvind som sveper en iväg med sin outtröttliga energi.

Han är helt enkelt en person det är omöjligt att förhålla sig likgiltigt till.

– Då han kom in i rummet vände alla på huvudet och sa wow, vem är den här kaverin? säger Anton Hellström, cheerlagkamrat i Helsingforsgruppen Funky Team Gorillaz.

Thorwid:

– Jag har kanske en släng av hyperaktivitetstendens. Men jag funkar jättebra utan medicin!

Bildtext Hellström (t.h.) brukar översätta de finska instruktionerna till Thorwid då Gorillaz tränar. Bild: Sebastian Backman / Yle cheerleading

Han har en imponerande förmåga att rada upp beskrivande ord i raketfart. Vad tycker han om Paradise hotel, programmet han var med i för nio år sedan?

– Ett groteskt, vulgärt, äckligt, vidrigt program. Man behandlar folk illa, det är sexistiskt, homofobiskt, rasistiskt, allt jag inte står för.

Bilden av Finland innan flytten i höst?

– Ni gillar mumintroll, blåser glas. Har blommiga mönster på kläder. Bastu, svett och hårdrock.

Tv- och radiokanaler han jobbat för i Sverige?

– P3, P4, NRJ, The Voice, Svensk Pop, East FM, Stockholms lokalradio. Gästat Rix FM och Mix Megapol. Gjort innehåll för SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5 och sexan. Expressen TV.

Det tog mig bara några sekunder att bli förälskad ― Thobias Thorwid

Nu kan han också lägga till TV1 i Finland. I februari gjorde han sketcher som sågs av miljonpubliken som följde med UMK-sändningen.

Själv beskriver han sig som en spontan och modig människa. En kille som älskar att underhålla och locka fram känslor hos publiken. Därför är han som klippt och skuren för cheerleading.

– Det tog mig bara några sekunder att bli förälskad. Det var en blandning av allt jag älskat att göra innan: gymnastik, akrobatik, dans, uttryck, underhållning.

Thorwid har också gjort poddar, bland annat 102 episoder av Regnbågsliv, Sveriges största HBTQ-podd.

Rubriken för episod 51? Thobias blev våldtagen.

Fick blackout, men vissa minnen består

Thorwid var kring 30 då han upptäckte sin nya idrottspassion. Utan en gedigen gymnastikbakgrund hade den nya kärleken falnat snabbt – då hade han inte vågat göra volterna som krävs för cheerleadingen.

Men gymnastiken skadade honom också oåterkalleligt.

Som 13-åring blev han våldtagen av sin tränare, som då var sex år äldre. Det som sades vara en oskyldig sammankomst hemma hos tränaren urartade sakta men säkert.

Först plockade tränaren fram alkohol och tobak och hetsade de yngre till att dricka. Sedan tog han in gymnasterna en efter en till sitt rum, för ”utvecklingssamtal” bakom låsta dörrar.

– Det var läskigt, strategiskt uttänkt.

Bildtext Thorwid springer ibland på den gamla tränaren i Stockholm. Bild: Sebastian Backman / Yle cheerleading

Exakt vad som hände Thorwid vet han inte, för han fick en blackout. Men vissa minnen består.

– Jag vaknade upp, det gjorde ont och var kladdigt. Det var jobbigt och kallt och jag visste att någonting fruktansvärt hade hänt, säger han nu, nästan 20 år senare, till Sportliv.

Efter flera år av ångest, förnekelse och en förvriden självbild slöt Thorwid och flera andra gymnaster samman och åtalade tränaren, som dömdes till fängelse. Rättvisan segrade, men skadan var skedd.

Jag vill visa att man inte behöver vara en produkt av det man varit med om

Som tonåring hade Thorwid svårt att acceptera sig själv. Han var attraherad av killar och trodde att våldtäkten var orsaken till läggningen. Så han förnekade den delen av sig själv.

– Tack vare terapi vet jag nu vad min sexualitet är. Nu kan jag leva och älska mig själv, säger han och fortsätter:

– Det händer fortfarande att tränare och folk med makt utnyttjar sin position och förgriper sig på oskyldiga barn. Det är helt sjukt. Jag vill visa att man inte behöver vara en produkt av det man varit med om.

Högoddsaren blev verklighet

Thorwid blev blixtsnabbt en cheerleader av landslagskaliber. Men när han tävlade för Sverige i VM och EM insåg han realiteterna: Finland är klasser bättre på grenen.

De blåvita damernas fyra VM-guld på raken skvallrar om att vi hör hemma i den yttersta världseliten.

– När jag såg Finland tävla tänkte jag var bara wow! Jag blev golvad.

Så en tanke föddes.

Thorwid satsade på en högoddsare. Han ansökte om en plats i de regerande Europamästarna Gorillaz trupp, och visade intresse för att representera Finlands mixedlandslag. För att få tävla för ett land i cheerleading måste man ha bott i nationen i fråga i sex månader innan VM. Medborgarskap krävs inte.

Bildtext Thorwid gillar inte kylan i Norden. Bild: Sebastian Backman / Yle cheerleading

Till Thorwids stora förvåning fick han två tummar upp. Han tog emot beskedet nyanserat: Euforin balanserades ut av paniken.

– Var ska jag bo? Vad ska jag göra om dagarna? Hjälp!

I oktober flyttade Thorwid och sedan dess har han bott hos snälla lagkamrater. Han säger att det varit svårt att fixa en egen hyreslägenhet utan bank-id.

Han har också stött på andra utmaningar. Cheerträningarna går på finska och under de bistra vintermånaderna har den extroverta svensken stundvis känt sig ensam.

– Jag vet att ingen menar att stänga ut mig, men det blir tyvärr effekten. Jag vill inte heller känna mig som en belastning.

Men Thorwid har bitit ihop, han säger sig vara för lojal mot sitt mål för att ge upp. Han ryser över tanken att i april ta en VM-medalj med mixedlandslaget, som har ett brons att försvara.

– Det är min största dröm, det skulle betyda allt för mig. Jag skulle sova med den varje natt!

Bildtext ”Just nu har jag lovat mitt hjärta till cheerleadingen. Jag kan vara med i filmer som 50-åring, men inte i VM”, säger Thorwid. Bild: Sebastian Backman / Yle cheerleading

Innan det får han bita på naglarna under Oscarsgalan. Triangle of sadness är nominerad i kategorierna bästa film, bästa regissör och bästa originalmanus.

Ja, hur hände det sig att Thorwid fick en roll i filmen?

Svaret är att Thorwid gick på premiären till Ruben Östlunds tidigare kritikerrosade film The Square. Efter visningen stegade han fram till regissören och sa:

– Det var den sjukaste film jag någonsin sett.

Då Östlund några år senare letade efter en modellintervjuare till Triangle of sadness kom han att tänka på en två meter lång filur, som brukar ha med sig en solfjäder på alla galor han går på.

En man som ger ett bestående intryck på ett par sekunder.