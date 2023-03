Galaxy återvänder inte till rutten mellan Åbo och Stockholm

Efter sommaren 2022 skötte Åbo stad alla brådskande samtal under samma dag, och icke-brådskande samtal under samma dag eller senast följande dag.

Det kommer fram i en rapport av stadens revisionsnämnd som granskade bland annat vårdtillgängligheten vid Åbo stads hälsostationer fram till slutet av år 2022 då vården övergick till välfärdsområdet.

Möjligheten att kontakta vården via flera kanaler, till exempel via webben eller per telefon, är flexibelt för kunden och gör vården effektivare.

Revisionsnämnden är ändå bekymrad över att systemet belastar personalen, eftersom det är möjligt att samma klient dubbelbokar en tid via de olika kanalerna.

Staden har tagit flera åtgärder för att koncentrera personalens arbetstid på det egentliga klientarbetet.