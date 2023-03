Årets dokumentärfestival är igång på Arenan - med allt från parkour till prestationsångest och pillerknaprande rappare

Bildtext

Känner du dig ibland borttappad i arbetslivet? Du är inte ensam. Den inhemska dokumentären The happy worker granskar arbetslivet.

Bild: Yle

The Happy Worker - Or How Work Was Sabotaged,Yle Arenan,Dokkarifestivaali,arbetsliv,utbrändhet i arbetslivet,dokumentärfilmer