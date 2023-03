Kaninen blev ett coronadjur – svårt för hittedjur att hitta nya hem

På lördag firas den nationella hittedjursdagen i Finland. I år vill djurskyddsorganisationerna uppmärksamma hemlösa och skadade djur både i Finland och utomlands.

Alla djurskyddsföreningar har mycket djur som behöver nya hem, djur som är övergivna eller som av olika orsaker är överlåtna. Det kan handla om förändrade familjeförhållanden eller ekonomiska orsaker.

I Åbo visar statistiken ändå att antalet omhändertagna djur har minskat.

– Det beror mest på att vi inte haft möjlighet att fånga in lika mycket populationskatter som tidigare, men nu under 2023 har vi redan fått in 109 katter, så det verkar bli ett kattår igen, säger Britt-Marie Juup, som är verksamhetsledare för Åbo djurskyddsförening.

Antal djur på Åbo djurhem 2020 2021 2022 Katter 678 558 355 Hundar 35 11 28 Andra sällskapsdjur 107 18 61 Vilda djur 562 669 562 Alla djur 1382 1256 1006

Juup betonar hur viktigt det skulle vara att alla anmäler om katter som stryker omkring och alldeles tydligt inte har något hem. På det viset kan djurskyddsföreningen ingripa, för en katt som den här tiden på året inte fått mat, vaccinationer eller avmaskning har det svårt.

– Då man talar om övergivna djur så gäller det allra mest katter. Där har vi ett stort missförhållande, för katterna tycks ha ett alldeles hemskt litet värde jämfört med andra sällskapsdjur, säger Juup.

Hon ger som exempel hur mycket energi som sätts ner på att hitta en hund som rymt. Ägaren ger sig själv ut och söker och hen efterlyser den via sociala medier, och om hunden hämtats till djurhemmet så blir det vanligtvis avhämtat samma eller senast följande dag.

Bildtext Över tusen djur tas årligen om hand på Åbo djurhem. Bild: Arash Matin / Yle djurskydd,upphittade djur,hunddjur,hundar,hundras,Hundträning,Amerikansk pitbullterrier

Med katter tycks man tänka att det hör till deras natur att emellanåt försvinna.

– Och då katter dessutom är billigare att skaffa så kan man tycka att deras värde som djur är mindre, men det är definitivt inte sant! säger Juup.

”Tinder” för hittedjur och potentiella adoptivfamiljer

Via djurskyddsföreningen kan man adoptera ett sällskapsdjur, och enligt Juup är det populärt. Många vill göra en djurskyddsgärning genom att erbjuda ett hem åt djuret.

Man fyller i en nätblankett där man berättar om vilken sorts djur man vill ha och om sina erfarenheter av djur.

Bildtext Om ett hittedjur inte har något mikrochip och om ingen hämtar djuret inom 15 dygn, så brukar Åbo stad ge djuret till djurskyddsföreningen för att adopteras. Bild: Arash Matin / Yle katt,Katt,kattdjur,djurskydd

– Vår adoptionsavdelning tar önskemålen i beaktande, och när det blir en bra matchning så tar man kontakt, och om familjen också tycker det är en bra matchning så blir det en fullträff, säger Juup.

Katter brukar vara på djurhemmet 3-4 veckor innan de får ett nytt hem. Då det gäller hundar beror väntetiden helt på vilken ras den är.

Bildtext Mina lyckades charma både redaktören och fotografen. Bild: Arash Matin / Yle djurskydd,upphittade djur,hundar,hunddjur,hundras,Hundägare,Hundträning

Pitbullen Mina har sökt ett nytt hem sedan oktober, eftersom rasen har ett dåligt rykte. Särskilt utomlands har dåliga ägare tagit pitbullar och gjort dem aggressiva.

– Det är så synd, för själva rasen är underbar, säger Juup.

”Agera inte med hjärta och känslor”

Den som har tänkt skaffa djur borde också tänka på det ekonomiska. Anskaffningspriset är bara en bråkdel av kostnaderna, medan de dagliga kostnaderna och den regelbundna hälsovården kostar mycket.

– Man borde ha en buffert på några tusen euro, säger Juup.

Bildtext I dag finns det ett fyrtiotal djurskyddsföreningar i Finland och varenda en av dem behövs, säger Britt-Marie Juup. Bild: Arash Matin / Yle djurskydd,upphittade djur,Åbo djurskyddsförening

Det har hänt att ägare som inte har den ekonomiska bufferten istället lämnar bort veterinärbesök, men öronvärk eller tandvärk innebär precis lika mycket lidande för djur som hos människor.

– Den som tar ett djur ska inte agera med hjärta och känslor, utan med realism och ta allt i beaktande, säger Juup.

Kaninen blev coronadjuret

De senaste åren har djurhemmen fått ta emot allt fler kaniner.

– Kanske kaninen är det där coronadjuret man kan se som en effekt av att folk stannade hemma och hade slött. Vi har konstant kring tio kaniner som behöver ett nytt hem, för det verkar som om man trott sig ta ett lätt sällskapsdjur när man tog en kanin, men den är inte alls så enkel som man tror, säger Juup.

Bildtext Kaninerna Bunny och Bindi söker tillsammans ett nytt hem. Bild: Arash Matin / Yle djurskydd,upphittade djur,kaniner,kanin

I Åbo kommer djuren till djurhemmet på olika sätt. Ibland tar ägaren kontakt direkt med djurskyddsföreningen, ibland är det hittedjur som kommer via Åbo stads hittehem.

Om man ser ett bortsprunget djur och inte själv kan fånga in det, så kan man ringa numret 112 till Nödcentralen. Man kan också ringa Djurens larmcentral på nummer 0400213436, där Åbo djurskyddsförening dygnet runt svarar och också hjälper till att rädda djur. Man får samtal från hela landet.

Fast egentligen vill djurskyddsföreningen inte ha fler djur.

– Det allra bästa skulle vara om vi måste avsluta djurskyddsföreningen för att det inte finns något jobb. Det skulle vara idealet. Men tyvärr är verkligheten inte sådan, säger Britt-Mari Juup.