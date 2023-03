Yle Sporten sänder finska jättemötet i NHL: Historiska Rantanen mot glödheta Hintz – kan Colorado knappa in på Dallas försprång?

Nykarlebyföreningen IF Minken hade dubbla orsaker till glädje då både Topias Vuorela och Sander Wikblom tog FM-guld i längdskidåkning i Lahtis.

Vuorela vann guld under fredagens sprinttävling och lördagens 8 km klassiskt för åldersklassen P16. Wikblom kom in som etta i 5 km klassiskt för P15 klassen under lördagen med 1,4 sekunders marginal från tvåan.