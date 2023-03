Klaus Härös film ”Min älskade sjökapten” belönades på festivalen i Dublin

Filmen ”Min älskade sjökapten” som regisserats av Klaus Härö och spelats in på Irland har belönats på den internationella filmfestivalen i Dublin, DIFF.

Filmen utsågs till bästa irländska film, Best Irish Film. Den är producerad av Making Movies-bolaget.

Klaus Härö mottog priset i Dublin i går. Han är överraskad och glad.

– Som finländsk regissör har jag så klart varit spänd på hur filmen tas emot av irländarna, då den har spelats in här. På premiären i torsdags fick jag ett varmt mottagande och hejdundrande applåder, men det här priset hade jag inte väntat mig, säger Härö.

Han påminner ändå om att han inte är den enda finländaren bakom filmen.

– Allt från producenter och manusförfattare till filmare och sminkare är finländska proffs.

Filmen ”Min älskade sjökapten” har premiär på biograferna i Storbritannien och Irland den 10 mars, och i höst blir det premiär i USA. Internationellt går filmen under namnet My Sailor, My Love.

– Jag tror det här blir en internationell framgång, säger producenten Kai Nordberg. Historien om den sista kärleken är universell.

Medproducent är Kaarle Aho.

Filmen, som hade premiär i Finland i höstas, är nominerad för en Jussi-statyett. Jussi-galan hålls den 24 mars på Kabelfabriken i Helsingfors.