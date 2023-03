The Guardian: Brännskär ett av Europas 20 bästa strandsemestermål

Snart är det sommar igen. Den brittiska dagstidningen The Guardian tipsar sina läsare om prisvärda strandsemestrar på 20 orter.

Lilla Brännskär i Åbolands skärgård finns med på tidningens topplista tillsammans med bland andra Costa Brava i Spanien, Svartahavskusten i Bulgarien, Korfu, Madeira, Grekland, Italien, Frankrike, Portugal, Guernsey och Aranöarna i Irland.

På Brännskär erbjuder man en helhetsupplevelse av skärgården, både för besökare från Finland och från utlandet.

– Vi har länge förberett oss på den internationella marknaden, och visst hade vi brittiska och tyska båtturister redan tidigare, men coronan satte käppar i hjulen, säger företagaren Simon Strömsund på Brännskär.

Det gamla fiskehemmanet på Brännskär har i mer än tio år utvecklats till ett välbesökt ställe med besökshamn, restaurang, stuginkvartering och många friluftsaktiviteter. Nu satsar man också på All Inclusive, med logi, upplevelser och äventyr.

Bildtext Det blev en tydlig topp i besökare på vår hemsida då artikeln i The Guardian publicerats, säger Simon Strömsund. Bild: Nora Engström / Yle Brännskär,skärgård,Livet - berättelser från Svenskfinland

Men hur är det med badstranden? The Guardians artikel handlar om de bästa strandsemestermålen i Europa som du i juli-augusti kan besöka till ett överkomligt pris (20 of the best budget beach holidays in Europe), men Brännskärs badstränder är nog inte värst kända i hemlandet. Brännskär bjuder på typisk skärgårdsmiljö.

– Det finns en sandstrand i en liten mysig vik. Den är kanske 50 meter lång, men resten av stranden består av slipade skärgårdsklippor, säger Strömsund.