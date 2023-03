Iivo Niskanen marscherade besviken bort från målfållan – finska stjärnan orkade inte rycka och missade medalj i VM-femmilen

Herrarnas femmil, klassiskt:

1. Pål Golberg, NOR 2.01.30,2

2. Johannes Høsflot Klæbo, NOR + 1,0

3. William Poromaa, SWE + 1,2

4. Calle Halfvarsson, SWE + 1,6

5. Martin Løwstrøm Nyenget, NOR + 6,2

6. Iivo Niskanen, FIN + 9,4

33. Ristomatti Hakola, FIN + 8.16,6

Perttu Hyvärinen och Ville Ahonen avbröt.