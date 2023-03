Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Finansministeriet har redan en längre tid betonat att det offentliga underskottet är ett problem för Finland. Nu har politikerna fått en lista på möjliga sparobjekt.

Egentligen är det ganska enkelt att sammanfatta Finansministeriets djungel av olika sparåtgärder:

De kommande regeringarna borde på allvar överväga att spara på nästan allting. Det som inte kan bekostas med höjda skatteinkomster borde sparas bort.

Den offentliga ekonomins svaga framtidsutsikter i kombination med de begränsade möjligheterna till ekonomisk tillväxt ställer de finländska politikerna inför svåra val.

Finlands välfärdssamhälle har skapats under en tid då både de ekonomiska utsikterna och befolkningsutvecklingen var bättre än i dag. Nu räcker den offentliga sektorns inkomster inte mera till för att upprätthålla alla funktioner.

Den stora brytningen skedde under finanskrisen 2008 då Finland också förlorade sitt ekonomiska flaggskepp Nokia.

Efter det har statens utgifter fortsatt att öka på samma sätt som förr, men både Finlands bruttonationalprodukt och skatteintäkter har halkat efter.

Under årens lopp har den offentliga skulden ökat till över 70 procent av BNP. Med den här farten går den över 100 procent på 15 år.

Vi borde spara in 1600 euro per finländare per år

Redan i december publicerade Finansministeriet sin bedömning att de två kommande regeringarna måste minska statens årliga utgifter eller hitta tilläggsinkomster som uppgår till 9 miljarder per år. Det motsvarar 1600 euro per finländare per år.

Ministeriet ser heller inga tecken på en tillräcklig ekonomisk tillväxt som skulle kunna lappa penninghålet. Därför måste skuldsättningen stoppas med svåra politiska beslut.

På måndagen publicerade Finansministeriet en lista med åtgärder som politikerna kan välja mellan för att minska underskottet.

Huvudsakligen består förslagen av utgiftsminskningar, ökade avgifter, högre beskattning av egendom och större incitament att ta emot arbete och högre sysselsättning.

Tanken är inte att politikerna ska förverkliga hela ministeriets lista. Många förslag överlappar varandra. Tanken är mera att politikerna ska kunna välja de metoder de gillar bäst (eller ogillar minst) från listan.

Kommunernas sparmöjligheter är begränsade

Finansministeriet konstaterar att det i framtiden är svårare att hitta sparobjekt i kommunerna då en stor del av deras uppgifter har flyttats över till vårdområdena. Regeringarna kan ändå överväga att minska kommunernas uppgifter ytterligare.

Kommunsammanslagningar ger inte kommunerna mera pengar, men kan öka kommunernas ekonomiska rörelseutrymme.

Ett annat alternativ är att låta större kommuner svara för en del av servicen i mindre kommuner om de är för små för att arrangera servicen effektivt.

Vårdområdena har inte samma frihet som kommunerna att styra sig själva. Finansministeriet rekommenderar att alla ändringar i finansieringen måste beakta sparkraven.

Genom nedskärningar i socialstödet kunde socialförsäkringsavgifter ersättas med andra skatter.

Samtidigt som sparkraven är stora planerar Finland stora satsningar inom försvar och gränsbevakningen. Bara de nya jaktplanen kommer att kosta 1,4 miljarder euro år 2027.

Finansministeriet föreslår blan annat nedskärningar i socialstödet så att pengarna kan användas till annat.

Socialstödet står för ungefär 35 procent av de offentliga utgifterna.

Social- och hälsovårdstjänsterna och välfärdsområdena står för ungefär 21 procent av de offentliga utgifterna.

Försvarets indexhöjningar kan bantas med 1,5 procentenheter

Utvecklingen av försvaret som bland annat har kopplingar till ett kommande Natomedlemskap borde planeras så att de utnyttjar tidigare resursökningar. Finansministeriet påpekar att staten skulle kunna spara 140 miljoner per år genom att under 2024–2027 år minska indexhöjningarna av försvarsanslagen med 1,5 procentenheter. Finansministeriet påpekar att allt krigsmateriel som Finlands skickat till Ukraina hittills ersatts fullt ut genom höjningar av försvarsanslagen.

Finansministeriet föreslår också att antalet rättsinstanser och fängelser minskas.

Polisen kunde spara genom att dela utrymmen med rättsinstanserna och ifall de geografiska avstånden till fängelserna minskas. Utrikesministeriet kunde också skära i antalet ambassader och konsulat. Den totala effekten kunde vara 20-30 miljoner på längre sikt.

Finansministeriet vill också spara 100 miljoner genom att minska kostnaderna för mottagningen av flyktingar.

Finansministeriet föreslår en minskning av u-landsbiståndet från 0,4-0,5 procent av BNP till 0,33 procent av BNP som är medelnivån bland OECD-länderna. Det kunde spara 200-300 miljoner euro.

Också övriga statliga instanser så som Statsrådets kansli kunde enligt Finansministeriet spara pengar.

En minskning av antalet politiska specialmedarbetare och nedskärningar i politiska stöd kunde spara 10-15 miljoner euro.

Högskolorna borde ta i bruk måttliga terminsavgifter

Utbildning, kunskap, kultur och idrott står för ungefär 16 procent av de offentliga utgifterna. Här kommer de krympande årskullarna att ge besparingar under de kommande årtiondena.

En möjlighet är att minska dessa utgifter är att begränsa möjligheterna till dubbelexamen. Studieplatserna kunde riktas tydligare till dem som studerar till sin första examen. Vuxenstudieplatserna kunde mer än nu riktas till personer som kompletterar sin nuvarande examen i stället för till personer som studerar till helt nya examina. Anslagen till vuxenstudier kunde också minskas genom att låta till exempel arbetsgivare och fackföreningar stå för en större del av finansieringen.

Finansministeriet föreslår också att högskolestuderande kunde tvingas finansiera en större del av sina studier med lån då deras levnadsstandard i genomsnitt är högre än lägre utbildades levnadsstandard.

Ministeriet föreslår också att högskolorna tar i bruk måttliga terminsavgifter.

Finansministeriet förslår också att stödet till kultur och idrott kunde riktas bättre till långsiktiga projekt som har betydelse för den offentliga ekonomin.

Finansministeriet räknar med att Finland i längden kunde spara 100-500 miljoner euro på att minska olika typer av studiestöd och studielånskompensation.

På yrkesutbildningen föreslår Finansministeriet att staten kunde spara 350 miljoner euro genom att minska utbildningen till personer som redan har en yrkesexamen och förkorta utbildningstiderna.

På förskoleverksamhet kunde man enligt ministeriet spara 150-200 miljoner bland annat genom att höja avgifterna.

Vårdgarantin är i fara

När det gäller social- och hälsovårdstjänsterna konstaterar Finansministeriet att det inte går att spara pengar utan att skära i vården. Därför föreslår ministeriet att kravet på 0,7 vårdare per invånare på intensifierade serviceboenden slopas. Det kunde spara 240 miljoner euro per år från och med 2024.

Också vårdgarantin kunde luckras upp. Det kunde enligt ministeriet spara 130 miljoner euro per år från och med 2025.

Också avgifterna för specialsjukvård och långvarig vård till äldre kunde höjas.

Finland kunde också utbilda fler läkare, sjukskötare och psykologer för att minska lönetrycket inom dessa branscher.

Finansministeriet noterar att det är svårt att spara i socialstöden utan att försämra dem. Därför ställer den offentliga ekonomins problem gränser för hur mycket socialstöd Finland kan betala ut. Därför måste vi både skära i arbetslöshetsersättningarna och höja sysselsättningen.

Finansministeriet föreslår försämringar studerandenas bostadsbidrag och att avdraget för förvärvande av inkomst i beskattningen slopas. Självrisken kunde också höjas från 42 till 50 procent.

Nedskärningar av stöd till pensionärer och barnfamiljer

Pensionärernas bostadsstöd kunde sänkas. Kraven för att få arbetslöshetsunderstöd och utkomststöd kunde skärpas och arbetslöshetsunderstödets barntillägg slopas.

Finansministeriet lyfter också fram möjligheten att skära i bland annat barnbidragen, skärpa olika krav inom pensionssystemet och höja kraven för yrkesinriktad rehabilitering.

Finansministeriet vill också se ett mera centraliserat och moderniserat jordbruk som behöver mindre stöd. Finansministeriet efterlyser också att en större andel av naturskyddet finansieras med privata medel.

Finansministeriet vill också spara i de tilläggsanslag för forskning- och utveckling som alla partier har kommit överens om gemensamt.

Finansministeriet hoppas också att man ska kunna spara genom att låta bli att ersätta statlig personal som går i pension och genom att skära i servicen.

Finansminsteriet ser det också som en möjlighet att starkare binda arbetspensionerna till konsumentindex. Tidvis kunde staten slopa folkpensionens indexförhöjningar helt och hållet.