Svampinfektioner leder till fler dödsfall när klimatet blir varmare – men zombiesvampar är fiktion

Det är inte bara virus och bakterier som kan infektera oss människor. Vissa svampar kan också göra det och det kan vara livsfarligt. Risken är störst om man har nedsatt immunförsvar, men friska drabbas också.

Svampar diskuteras i många hem just nu i och med den fiktiva serien The Last of Us, där svampar leder till en pandemi. I början av serien, som finns på strömningstjänsten HBO, uttalar sig ett par epidemiologer om risken för pandemier.

Experten Dr Neuman nämner att han inte är särskilt oroad över en ny viruspandemi, för vi människor är vana att kämpa mot virus, och vi brukar alltid vinna i något skede. Han är inte heller oroad över bakterier. Däremot nog något annat: svampar.

”Svampar verkar vara harmlösa, men många arter vet att det inte är så. För det finns svampar som inte försöker döda, utan kontrollera”, påpekar han.

Dr Neuman hänvisar här till en svamp som han kallar för cordyceps, som infekterar insekter.

Han nämner också att någon svamp i framtiden skulle kunna infektera också människor och våra hjärnor om världen blir varmare.

”Men om världen skulle bli aningen varmare? Ja, det skulle vara en orsak för svampar att utvecklas.”

I HBO-serien sker det här sedan ett antal år senare. Svampinfekterade människor får förändrat beteende, blir zombier och börjar attackera varandra, vilket samtidigt hjälper svamparna att spridas. Dessutom dör de som infekteras relativt snabbt.

Lyckligtvis är det här fiktion, och inte verklighet. Men inspirationen är tagen från verkligheten.

Vad är fakta och vad är fiktion?

För att ta reda på mer om hurdant hot svampar faktiskt är så har vi talat med Riina Richardson. Hon är klinisk mykolog, alltså svampexpert med fokus på de sjukdomar de förorsakar hos oss människor.

Richardson bor och jobbar i Storbritannien, som universitetslektor i infektionssjukdomar vid University of Manchester och chef för den offentliga brittiska hälso- och sjukvårdens referenslaboratorium.

Bildtext Riina Richardson är kanske den finländare som har bäst koll på farliga svampar. Bild: University of Manchester porträtt

Hon påpekar först att den svamp som HBO-serien säger att infekterar myror, faktiskt finns på riktigt, om än med ett lite längre officiellt namn (Ophiocordyceps unilateralis), och att den mycket riktigt orsakar förändrat beteende hos myror.

– Svampen kan infektera myror. De har också ett ganska simpelt nervsystem, och svampen kommer åt att påverka det. Den producerar olika enzymer som kan förändra myrors beteende, säger hon.

Infektade myror söker sig sedan till höga växter för att dö, och det gör det möjligt för svampsporer att spridas över långa avstånd och därmed kunna infektera många fler friska myror som träffas av sporerna.

Däremot finns det ingen chans att den här svampen kan infektera oss människor eller förändra vårt beteende.

– Det är onödigt att oroa sig för scenarier som förekommer i den fiktiva serien. Det skulle krävas minst tiotusentals år för att en svamp skulle utvecklas så mycket att den skulle kunna börja leva i våra hjärnor, säger Richardson.

Hon betonar också att svampar kan reparera sin egen genetiska kod och det innebär att de inte muterar särskilt lätt.

– Det är mycket osannolikt att en svamp skulle kunna förändra människors beteende, eftersom vi har så avancerade hjärnor. Med några få enzymer kan en svamp inte åstadkomma särskilt mycket.

Lyckligtvis är det så att den relativt höga kroppstemperatur vi människor har skyddar oss mot många olika svampinfektioner.

Svamparna muterar som svar på klimatförändringen

Experter bedömer däremot att klimatförändringen gör det lättare för svampar att infektera oss människor, för svamparna blir hela tiden mer vana vid varmare temperaturer.

– Det är en helt verklig risk och vi ser det varje dag i praktiken. Det finns till exempel en svamp som heter Candida auris som kan infektera oss människor. Det är en jästsvamp som har blivit mer van vid värme, just tack vare klimatförändringen.

Bildtext Här har forskare samlat prover på svampar som förekommer på sydligare breddgrader – till exempel i Centralamerika och i flera länder i Afrika och Sydostasien. Bild: Medicimage/Shutterstock/All Over Press svampar

Riina Richardson nämner också att laboratorier har börjat anpassa sin verksamhet till att kolla bredare för olika slags svampinfektioner. Hon jobbar alltså själv bland annat för ett referenslaboratorium som får in prover på svampar från Storbritannien.

– Vi hade nyligen ett fall av en livsfarlig svamp, Cladophialophora bantiana, som normalt förekommer i mycket varmare klimat. Det är en svamp med hög dödlighet som förorsakar hjärninfektion och som gör att hjärnan sväller. Patienten hade inte varit utomlands på många år, så infektionen måste ha skett i Storbritannien, berättar Richardson.

Till skillnad från Candida auris, så har alltså Cladophialophora bantiana uppenbart anpassat sig till att klara sig både i människokroppen och i kallare omgivning.

Bra skydd i Finland, men utlandsresor är mer riskabla

Här i norra Europa har vi ändå vanligen ett bättre skydd mot olika farliga svampar eftersom vi har ett relativt kallt klimat.

– Svampar som är farliga för oss människor måste klara av vår kroppstemperatur, och när de gör det så överlever de inte nödvändigtvis i kalla förhållanden, påpekar svampexperten Riina Richardson.

Vi människor har också förutom kroppstemperaturen, skydd av vårt immunsystem. Men särskilt personer med lägre immunförsvar drabbas redan i dag lättare av svampar.

Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS behandlade man till exempel för en tid sedan ett fall av en Candida auris-infektion. Det var en finländare som hade infekterats på resa utomlands.

Svampen fanns ursprungligen i Indien, men förekommer nu i många andra länder - till exempel i Mellaneuropa och i Thailand.

Candida auris kan vara mycket farlig om den kommer ut i blodomloppet i stora mängder. Ungefär hälften av de som får infektion i blodomloppet dör inom tre månader.

– Den här svampens beklagliga egenskap är att den oftast är resistent mot våra vanligaste läkemedel mot svampar. Om man inte tidigt vet att det är just Candida auris det handlar om så kan den tidiga vården vara förgäves, påpekar hon.

Candida auris kan också sprida sig i det rum patienten befinner sig i. Det kan vara nödvändigt att renovera rummet för att vara säker på att man blir av med svampen.

Svamparna reagerar allt oftare inte på läkemedel

De läkemedel vi har mot svampinfektioner har länge fungerat väl. Så är det däremot inte längre i många fall. Svamparna har blivit mer resistenta.

– Läget har förändrats avsevärt under senare år. WHO gjorde nyligen en första rapport om farliga svampar och den listar de största svamphoten i världen. Det viktigaste som framkommer där att de läkemedel vi har håller på att bli mindre effektiva, kommenterar Richardson.

Dessutom ser WHO svampar som ett globalt hälsohot i och med att fler svampar med tiden beräknas kunna utvecklas så att de kan infektera oss människor.

Redan nu dör varje år cirka 1,5 miljoner människor i svampinfektioner. Den svamp som uppskattas leda till flest dödsfall är en jästsvamp och kallas för Cryptococcus neoformans.

Den orsakar inflammation i hjärnan. Störst risk löper personer med immunbrist.

Också friska personer är i riskzonen

En annan version av svampen som finns till exempel i USA och Kanada (Cryptococcus gattii) kan däremot också infektera helt friska personer, om dosen är tillräckligt stor.

– I Kanada skulle jag nog inte röra om i komposten och jag skulle också vara försiktig på platser där duvor häckar, påpekar hon. De är nämligen riskabla ställen, där man kan smittas.

Hon nämner dessutom att hon inte skulle bege sig in i grottor i Centralamerika eller Nordamerika och att hon skulle vara försiktig med att andas in damm i öknen.

I allmänhet kan både jäst- och mögelsvampar vara farliga – i Finland finns till exempel mögelsvampen Aspergillus, som främst drabbar lungorna hos personer med nedsatt immunförsvar.

Svampar som förorsakar livsfarliga infektionssjukdomar förekommer i nuläget främst på varmare breddgrader: till exempel i Sydamerika och Centralamerika, Afrika och Sydostasien.

Tidig diagnos är också viktig, för att man ska ha chans att få rätt vård i tid.

– Läget är allvarligt på vissa håll i världen, men det är ändå inget akut panikartat läge. Och i nordliga länder såsom Finland så är farliga svampinfektioner alltså ett mindre problem tills vidare, kommenterar Riina Richardson.