Starbenders, Palaye Royale & YONAKA fyllde Tavastia två kvällar i rad: Emo, retro, glam & topless och en nytänding för rock

Hett och svettigt gig på Tavastia imponerar på Lasse Grönroos från podden Grönroos garage

Kön ringlar sig runt halva kvarteret innan Tavastias dörrar ens har öppnats. Någonting nytt håller på att ske inom rockmusiken men jag kan inte ännu sätta fingret på exakt vad.

Palaye Royale, YONAKA och Starbenders har sålt slut legendariska Tavastia-klubben två kvällar i rad och majoriteten av publiken är unga tjejer. Är de emo kids? Goth? Anime kanske? Tja, de är alla väldigt rock i varje fall. Klädseln går långt i svart och rött i linje med amerikansk-kanadensiska huvudartisten Palaye Royals look från skivan The Bastards (2020).

Jag är inte på plats för Palaye Royale utan för Starbenders från Atlanta, Georgia. De spelar först, före YONAKA och Palaye Royale.

Starbenders från USA är det bästa som hänt på 20 år och de är här för att rädda rock n’ rollen — topless och med androgyn image 56:57

Bildtext Starbenders efterlyser en sömmerska eller skräddare så de inte behöver klä sig i loppiskläder. Och tejp på bröstvårtorna. Bild: VegasGiovanni.com Starbenders

Starbenders har varit mitt absoluta favoritband redan i ett par år. Jag har tänkt att jag är Finlands enda frälsta, men i bakre delen av salen ruvar en bekant vampyr från den finska rockgräddan. Jag går fram och snackar och det visar sig att också Jyrki 69 lovordar Starbenders.

Jyrki 69 och hans band The 69 Eyes, liksom Hanoi Rocks, hör till Starbenders förebilder.

35 s Starbenders har inspirerats av många finska band. - Spela upp på Arenan

Jag börjar diskutera musik med två unga män som är här för Palaye Royale och YONAKA. I själva verket är den ena av dem egentligen hiphoppare.

Bildtext Palaye Royale sålde slut Tavastia två kvällar i rad. Bild: Lasse Grönroos Palaye Royale

Killarna gissar sällsynt korrekt att Gettomasa inte är min grej. Men de har respekt för både gammal och ny rock och vi har ett långt trevligt snack.

Starbenders gig börjar. Jag får ett fotopass och försöker knäppa någon vettig bild med min mobiltelefon i skuggan av de rutinerade fotografernas objektiv. Under de tre första låtarna får man plåta. Det är kul att se Kimi Shelter i action.

3 min Medlemmarna i Starbenders beskriver varandra. - Spela upp på Arenan

De är just så coola som jag hoppats och precis så uppseendeväckande som i videorna. Trummisen Emily Moon brukar uppträda topless med bara litet Jesustejp över bröstvårtorna, ibland format som ordet “FUK”, men inte ikväll.

Jag påpekar nästa dag att basisten Vic De Angelis i italienska Måneskin gör samma sak och Emily skrattar att Vic har stulit hennes look. Nå, Wendy O Williams var väl först med det på 80-talet.

— Det blir hett på scenen så det är bara lättare att uppträda utan tröja. Och så vill jag visa exempel för unga tjejer att vara bekväma i sina kroppar, förklarar hon.

— Vår gitarrist Kris är dessutom också alltid utan skjorta! inflikar hon.

Bildtext Remington Leith har en viss % av My Chemical Romance i sin coctail av klassisk rock. Bild: © juha metso/All Over Press Palaye Royale,Remington Leith

Den finska publiken är artigt välkomnande men det är tydligt att de inte hört Starbenders förut. Kimi Shelter uppmanar alla att krama sin kompis bredvid, men givetvis med samtycke. Det är många handhjärtan i luften. En liten gliring ger hon ändå till publiken som är ganska tyst och försiktig.

Jag vill genom att spela så gott som topless visa exempel för unga tjejer att vara bekväma i sina kroppar ― Emily Moon (Starbenders)

Stället fylls upp och andra akten är brittiska YONAKA. Publiken är fullt med och kan låtarna. Sångerskan Theresa Jarvis är tydligt en idol för många och av de tre banden ikväll är YONAKA kanske mer åt drum n’ bass- och poprockhållet än klassisk glamrock.

Det är här på svettiga Tavastia som rocken ikväll åter en gång föds på nytt som fågel Fenix, med en cigg i käften och en stilett i stövelskaftet. Men på ett tryggt sätt liksom. Vem sade att ungdomar bara lyssnar på rap?

Bildtext Det är kärlek i luften på hela giget. Bild: © juha metso/All Over Press Yonaka

Jag börjar fatta grejen. De här tre banden spelar modern rock för dagens rockare, misfits och teens. Det är inkluderande, med ett positivt budskap och en attityd som lockar alla sorts musikdiggare.

Det är inte pop utan melodisk rock med ena foten i morgondagen och andra foten i Rolling Stones, Hanoi Rocks och Guns n’ Roses gitarrfodral. Och en rejäl släng emo från 00-talet.

Emo-scenen karaktäriserades av att man skulle tycka synd om sig själv. Svartklädda ungdomar med piercing i läppen som hängde läpp var en enkel måltavla för memes och sketcher. I South Park drev de med både emo kids och goth kids.

Bildtext Palaye Royales karismatiska frontman Remington Leith är vild på scen. Bild: Lasse Grönroos Palaye Royale,Remington Leith

Den här kvällens lineup har vissa likheter med emo (”emotional rock”, om du inte visste vad det betyder). Men samtidigt är det mycket annat blandat i soppan också, både i själva musiken och i imagen.

Kanske jag överanalyserar allting? I varje fall tycker jag det är intressant att analysera banden och publiken.

Palaye Royal kommer om en stund att visa för mig hur en slipsten ska dras.

Efter uppvärmningsgigen köper jag en Starbenders t-skjorta. Storlek L är slut så jag chansar på en M. Unga tjejer trängs i klungor runt YONAKAS vokalist Theresa Jarvis I baren och det tas selfies och kramas med fansen.

Bildtext YONAKAS vokalist Theresa Jarvis minglar med fansen i baren efter giget. Bild: Lasse Grönroos Yonaka,Tavastiaklubben

Några andra, utöver jag själv och 69 Eyes, vill också fotas tillsammans med Starbenders. Trummisen Emily dricker Tequila-shottar vid bardisken tillsammans med en annan tjej.

Jag tackar Kimi, Emily och basisten Aaron för giget och nämner att jag bokat en intervju med dem nästa dag.

Palay Royale imponerar

Palaye Royale kallar sin musik “fashion-art rock”. De kommer från Las Vegas och bandet består av bröderna Remington Leith, Sebastian Danzig och Emerson Barrett (de heter Kropp i efternamn på riktigt) plus Andrew Martin. Deras första singel kom ut 2012 och nu turnerar de fjolårsplattan Fever Dream.

Konserten börjar. Det är ett slags Heureka-insikt för mig. Bandet är ju alldeles sanslöst bra! Alla kan alla låtar utantill. Det är hysteri, eufori, glädjeskrik och 100% raw power i luften. Wow. Jag har sett mycket och litet till, men jag är imponerad.

Bildtext Sebastian Danzig i Palaye Royale. Bild: Lasse Grönroos Palaye Royale

Palaye Royales musik har på skiva en modern touch även om de hyllar sextio- och sjuttiotalets legender som Rolling Stones, Aerosmith, Kiss & co.

Det är på plats att nämna liknande rockband som nått enorm framgång de senaste åren, till exempel brittiska The Struts eller varför inte Bring Me the Horizon som uppträdde på Knotfest i Åbo i somras.

Men även om Palaye Royale på sin hemsida namedroppar både Johnny Thunders och Iggy & The Stooges så känns giget “tryggt” och välinövat. Det är kanske mer sannolikt att de bjuder på en glädjeyrande rockfest än överraskar publiken med att rulla sig i glasskärvor, hoppa ner i publiken för att provocera och slåss eller dyka upp dyngrak på sin egen spelning.

Som Aerosmith och Stooges back in the day.

Ställvis hör man väldigt starka influenser av My Chemical Romance, speciellt i låten Fever Dream som avslutar lördagens spelning.

Bildtext Frontkvinnan Theresa Jarvis i brittiska bandet YONAKA. Bild: © juha metso/All Over Press Yonaka

Emellanåt slänger sig vokalisten Remington Leith ner vid ett piano men för det mesta är han all over the place och hit och dit och runt omkring och uppe i trappan som en svartvit virvel. På kinden har han målat ett snett dragkedsleende.

Lika hård som Iggy Pop är han ändå inte, men vem är nu det? (Ville bara säga det.)

Kvällen avslutas med konfettiregn och stora ballonger. Jag vet inte när jag senast sett ett lika bra liveband som Palaye Royale.

Hela kvällen är en succé. Tre bra band, tre lysande gig och imorgon ska de dra samma show på nytt här.

Bildtext Palaye Royales gig avslutas med konfettiregn. Bild: Lasse Grönroos Palaye Royale,Konfetti

En intervju med Starbenders på söndag eftermiddag

Jag går hem och sover på saken och nästa dag tar jag mig till Starbenders hotell där jag slår mig ner med deras manager, producent och låtskrivare Nico Constantine. Han spelade också gitarr i Lady Gagas band och var hennes musikaliska regissör 2009.

Han berättar att Starbenders repar hemma i hans källare. I början skrev han mer låtar med dem men det har blivit mindre och mindre för han vill inte styra dem för mycket låta dem gå sin egen väg nu när de hittat sin egen grej.

— Vi har definitivt varit överraskade över hur många människor som känner till oss och vi är jätteglada över det, säger Kimi Shelter.

— Folk säger att de aldrig hört oss förut men att det känns som om vi varit med dem hela tiden trots det. De hungrar efter rock, skrattar Kimi.

Bildtext Starbenders live på Tavastia 4.3.2023. Kimi Shelter och Aaron Lecesne. Bild: Lasse Grönroos Starbenders

Starbenders brinner för välgörenhetsorganisationer som Children of the night som hjälper barn som blivit offer för prostitution. Bland annat med juridisk hjälp.

— Nära där vi repar finns ett ställe som heter Lost & Found som dels är en loppmarknad och dels en plats dit LBTQ-ungdomar kan komma om de blivit utkastade från sina hem. Vilket är väldigt vanligt tyvärr. Vi brukar spela där och hjälpa dem och också köpa kläder där, berättar Aaron.

— Vi kommer definitivt att gå i en hårdare riktning på nästa skiva, säger Kimi.

— Vi är i den lyckliga situationen att vi inte har brejkat ännu så vi har aldrig varit i en position där saker skulle ha varit lätta. Vi har inte sett pengar ännu. Naturligtvis är det dyrt att turnera, men vi vill ändå göra det för vi älskar det och vi vill aldrig mer ta det för givet. Vi var inte säkra om vi någonsin skulle kunna turnera utanför USA och pandemin satte stopp för det. Så nu kämpar vi bara på, säger Kimi.

Bildtext Som uppvärmare för Palaye Royale och Alice In Chains har Starbenders också erfarenhet av att spela på större scener än Tavastias. Bild: Jason Millerca Starbenders

Ett sätt att spara pengar är att köpa alla sina scenkläder från loppmarknader och att anlita kompisar för att hjälpa dem att göra musikvideor. Under pandemin var restriktionerna i Atlanta lättare än på andra ställen i USA så de passade på att filma så många musikvideor som möjligt.

Att vara annorlunda i Georgia

Kimi Shelter berättar att hennes mamma var en ganska konservativ ex-hippie som gjorde en 180 graders tvärvändning i livet och hade strikta regler för Kimi och hennes syster hemma. De skulle spela fiol och hålla sig borta från rockmusik och dåligheter. Dessutom fick de bara 30 minuter tv-tid per dag.

Bildtext Kimi Shelter i Starbenders hade en strikt uppväxt och skulle spela fiol. Bild: Lasse Grönroos Starbenders

Hennes pappa däremot var en gammal rockare som lyssnade på goth- och post punk och han smög in skivor med Depeche Mode, Joy Division, Siouxsie Sioux, Pixies, PJ Harvey med mera.

— Och jag älskade den musiken!

Småstäder i Georgia är inte snälla mot sådana som vill vara annorlunda ― Kimi Shelter (Starbenders)

— När jag var tio år gammal hamnade jag i trubbel och blev haffad och morsan fick ju spader. Mellan 10 och 18 var det en fajt om vem jag ville vara. Småstäder i Georgia är inte snälla mot sådana som vill vara annorlunda. Jag hittade polare inom underkulturer och började forma min egen grej, berättar hon.

Bildtext Söndag eftermiddag är Starbenders färdiga för en slutsåld konsert till på Tavastia. Men först en lång intervju för Grönroos garage. Bild: Lasse Grönroos Starbenders

Bandets två manliga medlemmar har en väldigt androgyn look. Det är ju inget nytt precis. Alice Cooper group lät tjejerna i The GTO:s sminka och klä dem i kvinnokläder 1969. Mötley Crüe hade sin “pinka trosor”-look på 80-talet och Marilyn Manson sina trikåer och korsetter på 90-talet. Det har alltid varit ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet och än i denna dag förarga osäkra män som i smyg kanske bara är avundsjuka?

Gitarristen Kris Tokaji berättar att hans stil mer lutar mot den klassiska goth-looken och han uppträder ofta utan skjorta. Hans grej är inte granna violetta färger eller något sådant.

— Aaron är mycket mer flashig med sina kläder och han syr dem också själv. Han gillar många färger medan jag håller mig till svart, rött och vitt, säger Kris.

Rock, liksom i matlagning, handlar till 80% om hur det ser ut ― Aaron Lecesne (Starbenders)

Basisten Aarons outfit är litet mer vågad. Svart nätskjorta med läderkorsett, latexbyxor och ett hänglås runt halsen utgör hans kostym på giget.

— Jag önskar att jag kunde säga att min klädsel är någon form av djupare yttring av mig själv, men om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag bara att det är roligt. Jag har lånat korsetten av Kimi, men inte gett den tillbaka ännu ler han.

— Rock, liksom i matlagning, handlar till 80% om hur det ser ut. Det finns en frihet i att vara en rockare och det finns inga gränser där. Det är frihet, säger han.

Bildtext Den obligatoriska poseringsbilden: ”Titta mamma, jag är med ett rockband!” Bild: En vänlig amerikansk kvinna som råkade vara på plats. Starbenders,Lasse Grönroos

Det börjar bli dags för bandet att ta en taxi tillbaka till Tavastia för soundcheck. Vi filmar ännu ett par videor, knäpper några bilder och kramas innan vi skiljs åt.

— Kommer du ikväll? frågar Kimi.

— Nä tyvärr, jag ska vara med familjen, svarar jag.

— Mesigt! skrattar Kimi.

