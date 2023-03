Lauri Markkanen poängetta i matchen då finländaren var tillbaka efter skadeuppehåll – gjorde 33 poäng då Utah Jazz förlorade

Lauri Markkanen var matchens bästa poängplockare tillsammans med Kyrie Irving då Utah spelade borta i Dallas. Utah Jazz går trögt och har nu förlorat fyra matcher i följd.

33 poäng, sex returer och två assist var Lauri Markkanens saldo då finländaren återvände till basketplanen i bortamatchen mot Dallas Mavericks.

Den otroligt jämna tillställningen mellan Dallas Mavericks och Utah Jazz slutade med en hemmaseger där slutsiffrorna skrevs 120–116.

Lauri Markkanen har dragits med problem i nedre delen av ryggen och stod över Jazz senaste match mot Oklahoma City Thunder.

I natt var finländaren tillbaka i rampljuset.

Tillbaka på parketten var finländaren matchens bästa poängplockare tillsammans med Kyrie Irving. Irving som nyligen tagit sitt pick och pack och flyttat från Brooklyn, New York, till Texas.

15 av Markkanens 33 poäng kom från trepoängskast. Markkanen lyckades i fem av nio försök bakom trepoängslinjen.

Markkanen har nu gjort 30 poäng eller mer i 13 matcher.

Finländaren nöjde sig dock inte med att göra poäng och ta returer utan lyckades också blockera ett kast och ta två steals.

Utah dras med stora skadebekymmer

Utöver Markkanen har Utah också saknat flera andra spelare.

I matchen mot Dallas saknades tre startspelare, däribland Collin Sexton och Jordan Clarkson.

Efter matchen var Jazz chefstränare Will Hardy besviken.

– Jag tycker att vi spelade bra både offensivt och defensivt. Utan att ta något ifrån Dallas tycker jag att vi förtjänade att vinna. Det här gör verkligen ont, kommenterar Hardy till NBA.com.

Hardy var ändå nöjd över spelarnas insatts.

– Alla som vi hade tillgängliga gjorde sitt yttersta för att vinna. Alla spelade till sin fulla potential och övertygade i planens båda ändor, avslutar Hardy.

Den fjärde förlusten i följd fäller ner Utah till en trettonde plats i den västra konferensen. Då 16 matcher återstår att spela ligger laget nu under slutspelsstrecket. Chans till revansch finns under naatten till fredag då Utah Jazz åker sydväst för att ta sig an Orlando Magic.