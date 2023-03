Förslag: Karis ishall fördubblar hyran för skolor och daghem i Raseborg

Aktiebolaget Raseborg ishall har vänt sig till Raseborgs kultur-och fritidsnämnd för att få lov att höja timhyran för skolor och daghem från 30 till 60 euro per timme.

Ishallen har haft enorma ekonomiska utmaningar på grund av energipriserna och ökade kostnader överlag och tidigare i vintras var det oklart om hallen skulle kunna fortsätta ha öppet.

Ishallsbolaget uppger ett de inte har någon möjlighet att själva påverka den allmänna kostnadsökningen i samhället.

Raseborgs stad subventionerar ishallen med 50 000 euro per år och enligt avtalet som går ut i slutet av det här året får Raseborgs stads skolor och daghem använda ishallen för 30 euro per timme vardagar klockan 8–16.

För övriga användare har timpriset stigit med 30 euro – från 80 till 110 euro under dagtid. Under kvällar och veckoslut är hyran 160 euro per timme.

Ishallsbolaget anser därför att det är motiverat att också höja hyran för skolor och daghem med 30 euro.

Ingen höjning i efterskott

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet på torsdag kväll (9.3).

Bildningsdirektören Tina Nordman föreslår att nämnden godkänner höjningen och att prishöjningen skulle träda i kraft den 13 mars.

Däremot skulle det enligt bildningsdirektörens förslag inte vara möjligt att höja timpriset i efterhand så att det skulle gälla från början av det här året såsom bolaget har önskat.

Om hyran stiger från och med måndag 13 mars har skolorna och daghemmen möjlighet att avboka redan bokade ishallstider.

Daghemmen och skolorna i Raseborg använde ishallen i sammanlagt 31 timmar i januari och 29,5 timmar i februari.