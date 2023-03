Morgonkollen: Fem nyheter du behöver ha koll på i dag

God morgon! Här är nattens och morgonens nyheter i ett nötskal, med dagens väder.

Annika Saarikko flirtar med bilisterna i glesbygden

I Svenska Yles intervjuserie med partiledarna inför riksdagsvalet står Centerns ordförande Annika Saarikko på tur i dag.

Centern går till val med historiskt låga siffror i opinionsmätningarna, vilket Saarikko inte vill acceptera.

Saarikko talar bland annat för särskilda ekonomiska regioner, där glesbygden skulle vara mindre ekonomiskt reglerad än i resten av landet.

Hon vill också införa skattelättnader för bilister i områden där kollektivtrafik inte är ett alternativ.

Två av tre behövs för en majoritetsregering

I ljuset av de senaste partimätningarna krävs minst två av de tre största partierna Samlingspartiet, SDP och Sannfinländarna för att bilda en majoritetsregering efter riksdagsvalet.

Samlingspartiets Petteri Orpo och Sannfinländarnas Riikka Purra står betydligt närmare varandra i ekonomiska frågor än Socialdemokraternas Sanna Marin, visar en kartläggning av hur partiledarna svarat i Yles valkompass.

Om ekonomin blir den avgörande valfrågan kan det alltså bli utmanande för Marin att komma överens med Orpo och Purra vid regeringsbildning.

Hela kartläggningen kan du läsa här.

Riskerna med svampinfektioner ökar med klimatförändringen

Svampar diskuteras just nu i många hem i och med den fiktiva serien The Last of Us, där svampar leder till en pandemi.

Riskerna för en pandemi likt den i serien är liten, säger Riina Richardson, universitetslektor i infektionssjukdomar vid University of Manchester och chef för den offentliga brittiska hälso- och sjukvårdens referenslaboratorium.

Däremot finns det svampar som börjat mutera i och med att klimatet blivit varmare och antalet svampar som reagerar på läkemedel har minskat, säger Richardson.

I Finland är läget rätt lugnt säger Richardson, men utlandsresor kan vara riskabla, särskilt för personer med nedsatt immunförsvar.

Ryska robotattacker mot flera ukrainska regioner

Ryssland har i natt utfört robotattacker mot flera ukrainska regioner och städer, bland dem Odessa och landets näst största stad Charkiv.

Missilattacker utfördes också mot städerna Zjytomyr, Vinnytsia och Rivne i västra Ukraina samt Dnipro och Poltava i mellersta Ukraina.

Attackerna orsakade omfattande strömavbrott i flera regioner, bland annat i Odessa.

En del robotar sköts ned men man väntar sig nya attacker.

Följ med vår Ukrainarapportering här.

Istid i relationerna mellan Tyskland och Polen

Kriget i Ukraina har försvårat de redan tidigare ansträngda relationerna mellan Tyskland och Polen.

Relationerna präglas för tillfället av misstroende, missförstånd och besvikelser, säger Dietmar Nietan som är den tyska regeringens koordinator för det tysk-polska samarbetet.

Dessutom påverkas situationen av det kommande polska parlamentsvalet. Enligt Nietan ser Rättvisepartiet PiS starke man Jarosław Kaczynski Tyskland som ett hot med tanke på i vilken riktning han vill styra Polen.

I största delen av landet är det klart och uppehåll i dag.

I landets södra och mellersta delar snöar det lokalt i öst ännu under morgonen, men på dagen klarnar det upp. I norr växlande molnighet och i norra Lappland snöbyar, i övrigt uppehållsväder.

Temperaturen rör sig i dag mellan -4 och -10 grader i landets södra och mellersta delar, i norr är det mellan 8 och 15 minusgrader.