Finlands första geotermiska fjärrvärrmeanläggning har blivit klar trots flera problem på vägen – Vanda Energi: ”Vi nådde inte målen, men vi nådde mållinjen”

Tidtabellen höll inte och brunnarna i Vanda blev inte så djupa som tänkt, något som verkar vara en trend inom branschen. Trots bakslag ska anläggningen kunna producera lika mycket värme som ursprungligen planerats.

Det kommer ännu inte på några år gå att förlita sig på geotermiska anläggningar för att Finlands fjärrvärme ska bli mer miljövänlig. Efter problem med borrandet så finns det bara ett fjärrvärmebolag som har planer på fortsatta borrningar.

Däremot går det fortare framåt när det gäller jordvärme för enskilda husbolag eller kvarter.

Men ett steg framåt i utvecklingen skedde under torsdagen då landets första anläggning för geotermisk fjärrvärme öppnade i Varistorna i Vanda.

Ett djupt borrhåll blev tre grundare hål

Ursprungligen var det tänkt att borrhålet i Vanda skulle vara två kilometer djupt.

På grund av att projektet drog ut på tiden borrade man istället tre stycken 800 meter djupa borrhål.

Man möttes av en krosszon av sten som ofta smulades sönder.

– Vi körde ofta fast då stenar rasade ner på borren. Man kommer nog igenom men det finns en stor risk att borren då fastnar, säger Rami Niemi som är teknologichef på QHeat, som skötte om borrningen.

Bildtext I framtiden bör det finnas färdiga planer för vad man gör om man stöter på en krosszon, säger Rami Niemi på QHeat. Bild: Petteri Juuti / Yle geotermisk energi,jordvärme,värmepumpar,Vanda,energi

Enligt Niemi hade berggrunden undersökts innan arbetet inleddes, men med facit på hand inte tillräckligt.

Trots bakslaget torde den färdiga anläggningen kunna producera i stort sett lika mycket värme som ursprungligen planerats.

Eftersom vattnet inte värms upp lika mycket som det skulle ha gjort enligt den ursprungliga planen har man i stället ökat mängden vatten.

– Ur vår synvinkel skulle det ha varit trevligare att se ett två kilometer djupt borrhål, hur det fungerar och varmt vatten som man får ur det. Men det här resultatet går det att leva med, säger Vanda Energis utvecklingschef Jukka Heino.

Bildtext Enligt Jukka Heino på Vanda Energi är nästa skede att undersöka hur väl värmelagringen fungerar. Bild: Petteri Juuti / Yle geotermisk energi,jordvärme,värmepumpar

Slutresultatet är någonstans mellan lyckat och misslyckat.

– Vi nådde inte målen, men vi kom i mål, sammanfattar Heino.

Helsingfors planerar att ta i bruk borrhål som var grundare än planerat

I Helsingfors planerade energibolaget Helen ett 2,5 kilometer djupt borrhål i Brunakärr. Borrningen stannade dock vid 865 meter.

Borrandet genom en liknande krosszon som i Vanda var tio gånger dyrare än den vanliga borrningen.

Planen är att ta till vara värmen med en jordvärmepump under nästa sommar.

I Helsingfors eller Vanda finns det inga planer på nya borrningar.

– Det är svårt att säga hur många projekt det kommer att komma i framtiden, men vi hoppas att få ut så mycket som möjligt ur den här anläggningen, säger Jukka Heino på Vanda Energi.

